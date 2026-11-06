Japón destina US$2 millones para atender a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

El Gobierno de Japón entregará US$2 millones en cooperación humanitaria para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La ayuda estará enfocada en garantizar alimentos para cerca de 9.000 personas, recuperar 209 viviendas y mejorar la prestación de servicios de salud en cinco departamentos.
Los recursos serán ejecutados por tres organismos internacionales, con intervenciones específicas según las necesidades de los territorios afectados.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibirá US$1 millón para proporcionar asistencia alimentaria a las familias damnificadas en Valle del Cauca y Chocó. Esta partida representa la mitad del presupuesto total destinado por Japón a la emergencia.
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Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) administrará US$500.000 para rehabilitar 209 viviendas en Chocó. Además de las obras de recuperación, el organismo brindará asistencia técnica para disminuir la exposición de las comunidades a futuros eventos naturales.
¿En qué departamentos se fortalecerán los servicios de salud?
Los US$500.000 restantes serán destinados a mejorar la capacidad de atención sanitaria en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Esta labor estará a cargo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en articulación con la Cruz Roja Colombiana.
Durante la presentación del paquete de cooperación, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte, agradeció el respaldo de Japón y destacó la importancia de la asistencia para las poblaciones que continúan enfrentando las consecuencias del desastre.
El embajador japonés en Colombia, Shimizu Toru, señaló que los fondos contribuirán a recuperar las condiciones de vida de las familias, ampliar la atención médica y avanzar en la reconstrucción de comunidades con mejores condiciones de seguridad.