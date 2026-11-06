US$708 millones quedarían temporalmente comprometidos por nuevo IVA al café en Ley de Rescate

La propuesta del Gobierno de aplicar una tarifa general del 19 % de IVA a las compras internas de café y otros insumos de la cadena productiva encendió las alertas de los exportadores.
La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) advirtió que la iniciativa, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico (PL 477 de 2026), podría comprometer el flujo de caja de las compañías y aumentar las cargas administrativas para los productores.
El cambio tributario, previsto a partir de 2028, contempla gravar con el 19 % productos que actualmente tienen exclusiones o tarifas diferenciales. Entre ellos están el café verde, que pasaría de estar excluido a pagar la tarifa general; el café tostado y los extractos, cuya tarifa subiría del 5 % al 19 %; y los sacos de fique y los fertilizantes, que también dejarían de estar excluidos.
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Según el gremio, el principal riesgo está en que Colombia exporta más del 90 % de su producción cafetera. Esto significa que los comercializadores y exportadores tendrían que asumir inicialmente el IVA en sus compras nacionales y posteriormente solicitar su devolución o compensación, dado que las ventas al exterior mantienen su condición de exentas.
Asoexport calcula que, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de café verde alcanzaron cerca de US$3.730 millones. Bajo el nuevo esquema, alrededor de US$708 millones podrían quedar temporalmente comprometidos mientras las autoridades tributarias realizan las devoluciones correspondientes.
El presidente de la asociación, Gustavo Gómez Montero, también señaló las dificultades que enfrentarían los pequeños caficultores para adaptarse a las nuevas obligaciones tributarias, especialmente quienes trabajan en regiones apartadas y tienen menor acceso a trámites administrativos.
La preocupación cobra relevancia porque la actividad cafetera sostiene a más de 550.000 familias y representa cerca del 10 % de las exportaciones colombianas. El país produce aproximadamente 13 millones de sacos de 60 kilogramos al año y ocupa el tercer lugar mundial.
Ante este panorama, Asoexport pidió revisar la viabilidad de la medida y conservar la exclusión del IVA para el café verde y los sacos de fique. Como alternativa, propuso establecer mecanismos que permitan recuperar el impuesto de manera rápida, sin afectar la competitividad internacional del sector.