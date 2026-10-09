Al cierre del año cafetero 2025-2026 (que va del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente), Colombia produjo 12,65 millones de sacos de 60 kg. El resultado refleja una caída del 15 % en relación con el ciclo anterior, cuando el sector caficultor alcanzó los 14,87 millones de sacos.
La reducción también se hace visible al observar el acumulado del año. De acuerdo con el informe de producción estimada de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en el territorio nacional se produjeron 8,95 millones de sacos con corte a septiembre. Es decir, 10 % menos que el mismo periodo del año anterior en el que se contaban 9,97 millones.
En contraste, los datos muestran que en el noveno mes del año, el sector produjo 1,21 millones de sacos, lo que equivale a un incremento del 6 % respecto a septiembre del 2025 (1,14 millones).
Ante este panorama, Germán Bahamón, gerente de la FNC, destacó cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector asegurar la demanda del mercado.
“Los desafíos climáticos, la productividad de los cafetales y la rentabilidad de las familias productoras definirán nuestra capacidad para responder a un mercado internacional que necesita asegurar su abastecimiento”, resaltó.
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¿Cómo se movió el mercado?
De acuerdo con la FNC, las exportaciones colombianas de café alcanzaron 11,78 millones de sacos durante el año cafetero, una disminución del 12 % frente al ciclo anterior. Sin embargo, en septiembre estas crecieron un 9 %, hasta alcanzar 1,172 millones de sacos.
Por su parte, el gremio, como administradora del Fondo Nacional del Café, exportó 2,54 millones de sacos durante este ciclo, alcanzando una participación del 21,5 % de las exportaciones nacionales, frente al 19,8 % del ciclo anterior.
En cuanto a las importaciones, en los últimos 12 meses estas llegaron a los 1,61 millones de sacos, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,32 millones.
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