JetSmart anunció descuentos para las vacaciones de fin de año: hay tiquetes por menos de $60.000

La aerolínea ultra low cost, JetSmart Airlines, anunció el lanzamiento de su campaña Travel Smart, que busca que los viajeros puedan anticiparse y asegurar desde ya sus tiquetes para las vacaciones de fin de año e inicios de 2026.
La promoción es válida únicamente desde el 23 de septiembre y hasta el 30 de septiembre; permitirá a los pasajeros volar hasta el 25 de marzo de 2026, con disponibilidad confirmada para los meses de enero, febrero y marzo.
Esta edición llega además con el retorno de las rutas internacionales hacia Santiago de Chile desde Bogotá y Medellín, las cuales fortalecerán la conectividad aérea de Colombia.
Durante esta nueva edición de Travel Smart, los viajeros encontrarán tarifas desde $55.400 por trayecto en vuelos nacionales (con impuestos y tasas incluidos) y desde $544.100 en rutas internacionales. Estas promociones aplican para volar entre el 1 de octubre de 2025 y el 25 de marzo de 2026.
En cuanto a la conectividad internacional, Bogotá contará con un vuelo diario hacia Santiago, mientras que Medellín tendrá cinco frecuencias semanales. Estas rutas se operarán entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, coincidiendo con la alta demanda de fin de año y vacaciones.
En total, se sumarán más de 9.400 sillas disponibles en la temporada, operadas por la flota de aviones Airbus A-320 Neo con capacidad para 186 pasajeros por vuelo.
Con estos anuncios, JetSmart logra ampliar su red internacional a seis destinos y fortalece la conectividad del país hacia la región.
“Con Travel Smart buscamos que cada vez más colombianos tengan la oportunidad de volar a precios realmente bajos y acceder a descuentos únicos para viajar dentro y fuera del país. Esta semana de promociones es una muestra de nuestro propósito por seguir acercando a las personas a más destinos, al tiempo que celebramos la apertura de nuestras rutas internacionales hacia Santiago de Chile desde Bogotá y Medellín, fortaleciendo así nuestra presencia en Colombia y en la región”, señaló Mario García, country manager de JetSmart en Colombia.