Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños del restaurante El Rancherito, fallecieron en accidente de tránsito en Santander

El tradicional restaurante antioqueño El Rancherito dio a conocer que sus socios, Jorge Alberto Jaramillo y Ruth Alzate, fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araújo, Santander y lamentaron su partida.
“Jorge y Ruth no sólo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición”, dijo el restaurante.
Añadieron que “su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.
De acuerdo con reportes preliminares, el accidente habría sido causado por una situación que involucró a un tractocamión en las vías de Barrancabermeja, Santander.
Historia de El Rancherito
Múltiples voces se han sumado a los mensajes de solidaridad y condolencias, en los que se ha reconocido la tradición y la trayectoria de la cadena de restaurantes, que tienen una historia de más de 40 años en la cultura antioqueña.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó en su cuenta de X: “Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia, son su gran legado”.
El expresidente Álvaro Uribe también expresó su solidaridad y dijo que “nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia”.
Otros líderes políticos y empresariales de la región se sumaron a las voces de condolencias. En un comunicado El Rancherito invitó “a quienes los conocieron y compartieron con ellos a recordarlos con gratitud, alegría y respeto, como lo hubieran querido”.
En 1975, comenzó a gestarse la creación de El Rancherito, comenzando por una ramada y un fogón de leña para cocinar la comida típica del departamento.
Pasó el tiempo y El Rancherito, como comenzó a ser conocido, se fue convirtiendo en un restaurante con una amplia oferta de delicias tradicionales.
Actualmente, El Rancherito tiene 9 restaurantes ubicados estratégicamente en Medellín, sus afueras y oriente cercano, con los que ha creado una red para estar “siempre cerca de nuestros clientes, ofreciendo los mejores espacios para celebrar la alegría, la tradición y el encuentro”.