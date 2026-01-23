Jornada de retroceso para el índice MSCI Colcap en el cierre de semana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 22 de enero de 2026 en 2.433,78 puntos registrando una variación negativa de – 0,46 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 17,69 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.230 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.445 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $295.213 millones, mostrando una variación negativa de 19,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $365.545 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 6,18 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $73.366 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 3,01 %) que negoció $55.656 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 1,15 %) que transó un monto de $32.970 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Títulos Inmobiliarios (TIN) que retrocede – 14,62 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) que caen – 6,18 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que bajaron – 3,01 %.
Las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) suben 6,50 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada, incluso logrando cerrar en máximos históricos.
Información técnica
