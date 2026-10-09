Jornada laboral de 42 horas: así se preparan las empresas para producir más en menos tiempo

La jornada laboral de 42 horas ya es una realidad en Colombia y las empresas están cambiando sus operaciones para enfrentar un nuevo desafío.La jornada laboral en Colombia ya es de 42 horas semanales y las empresas tienen un nuevo reto: producir lo mismo o incluso más, pero con menos tiempo disponible. Para lograrlo, algunas compañías están cambiando la manera en que organizan sus operaciones y utilizan la tecnología.
El desafío es todavía mayor en el sector logístico, donde cada minuto cuenta y los costos siguen teniendo un peso importante en las finanzas de las empresas.
Según la Encuesta Nacional Logística 2024 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de cada 100 que factura una empresa en Colombia,15,6 se destinan a actividades como transporte, almacenamiento y manejo de inventarios. Con este panorama, la automatización y la inteligencia artificial empiezan a ganar protagonismo como alternativas para reducir errores, ahorrar tiempo y mejorar la productividad sin necesidad de aumentar las horas de trabajo.
Jornada laboral de 42 horas pone a prueba la productividad de las empresas
Desde el 15 de julio de 2026, Colombia completó la reducción gradual de la jornada laboral establecida en la Ley 2101 de 2021, que pasó de 48 a 42 horas semanales sin disminuir los salarios ni las prestaciones sociales.
Para las empresas, esto significa reorganizar turnos, aprovechar mejor el tiempo de los trabajadores y revisar aquellas tareas que pueden hacerse de manera más eficiente.
El impacto es especialmente importante en operaciones que dependen de bodegas, inventarios y distribución de mercancías, donde los retrasos o errores pueden traducirse en mayores costos. Aunque Colombia ha registrado avances en este frente, todavía hay desafíos.
El DNP señala que los costos logísticos pasaron del 17,9 % de las ventas en 2022 al 15,6 % en 2024.El transporte representa el 44,5 % de esos costos, seguido del almacenamiento, con el 22,4 %, y la gestión de inventarios, con el 17,7 %. Por eso, reducir desplazamientos innecesarios, preparar pedidos con menos errores y tener información actualizada de las operaciones puede marcar una diferencia para las compañías. La apuesta no consiste simplemente en exigirles más a los trabajadores durante una jornada más corta, sino en encontrar maneras de hacer las mismas tareas con menos pasos y menos tiempo perdido.
Inteligencia artificial ayuda a producir más en menos tiempo
Una de las empresas que está trabajando en este campo es Infotrack, compañía colombiana especializada en tecnología para cadenas de abastecimiento, que ha incorporado soluciones de inteligencia artificial para mejorar las operaciones logísticas.
Según resultados reportados por la compañía, estas herramientas han permitido aumentar en más del 25 % la productividad de los trabajadores encargados de preparar pedidos.También han alcanzado niveles de precisión de hasta el 99 % en esta actividad y han reducido en más del 40 % los recorridos que realizan los supervisores para revisar las operaciones.
En la práctica, esto significa que un trabajador puede preparar más pedidos durante su jornada, mientras los supervisores necesitan desplazarse menos para comprobar que las tareas se estén realizando correctamente.“La cadena de abastecimiento pasó de ser un centro de costos a convertirse en un activo estratégico para las compañías.
Hoy las empresas necesitan visibilidad, trazabilidad y capacidad de respuesta para tomar decisiones más rápidas y enfrentar las disrupciones del mercado”, señaló Eduardo Franco, CEO de Infotrack.
Pero el uso de estas tecnologías no se limita a acelerar tareas. Las compañías también buscan aprovechar la información que generan sus operaciones para detectar problemas antes de que se conviertan en retrasos o gastos adicionales.
Por ejemplo, tener datos actualizados sobre inventarios y pedidos permite identificar dónde se está perdiendo tiempo, qué procesos necesitan ajustes y cuáles pueden funcionar mejor. “La próxima etapa no se trata simplemente de incorporar más herramientas, sino de lograr que la tecnología ayude a las empresas a anticiparse. Cuando los datos son confiables y están conectados con los procesos correctos, la inteligencia artificial puede convertirse en un habilitador para tomar mejores decisiones, optimizar recursos y responder con mayor velocidad”, concluyó Franco