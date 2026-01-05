Así se debe calcular el pago extra por cambio de la jornada laboral nocturna en Colombia

Desde el pasado 25 de diciembre cambió la jornada laboral nocturna en Colombia, ampliando la franja horaria dos horas, esto por disposición de la reforma laboral.
El cambio llevó a que los trabajadores empezaran a hacer nuevos cálculos con base en si trabajaba o no durante horas de la noche.
Esta jornada laboral nocturna lleva eventualmente a que se pague más por desempeñar funciones contractuales desde las 7:00 de la noche y no desde las 9:00 p.m.
Con base en las nuevas reglas, para obtener el valor exacto de los recargos, el trabajador debe identificar primero el valor de su hora ordinaria.
¿Cómo sabe cuánta plata recibe por la nueva jornada laboral nocturna?
Para esto hay que tener presente que para finales de 2025 la jornada laboral legal se sitúa en 44 horas semanales (según la Ley 2101 de 2021), el cálculo se sustenta en 220 horas mensuales. Lo que quiere decir que:
- Salario mensual (hipotético): $2.000.000
- Horas laborales al mes: 220
- Porcentaje de recargo nocturno: 35 %
Con esto, la hora ordinaria es de $9.091, por lo que el recargo de la hora en la jornada laboral nocturna en Colombia es de $3.182, indica entonces la norma que este monto representa el dinero adicional que el empleado recibe por cada hora trabajada después de las 7:00 p. m.
Ahora, en el supuesto de un trabajador con 22 días laborales al mes, el cálculo debería ser:
- Horas nocturnas adicionales por día: 2 (de 7:00 p. m. a 9:00 p. m.)
- Ganancia adicional diaria: $3.182 x 2 = $6.364
- Incremento total en el salario mensual: $6.364 X 22 = $140.008
Finalmente, hay que tener muy en cuenta que el empleador debe reflejar estos valores de la jornada laboral nocturna, de manera discriminada, en el desprendible de pago para garantizar la transparencia en la liquidación de la nómina.