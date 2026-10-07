Juan Manuel Rengifo, la nueva estrella del fútbol colombiano, ya se cotiza en el mercado extranjero

Juan Manuel Rengifo empieza a convertirse en uno de los nombres a seguir en el fútbol colombiano. El mediocampista de Atlético Nacional debutó este martes con la Selección Colombia en el triunfo 2-0 sobre Perú y tuvo una destacada presentación durante los 45 minutos que disputó.
El futbolista de 21 años ingresó para el segundo tiempo, le dio mayor movilidad al mediocampo colombiano y participó en la construcción ofensiva. Además, fue el encargado de ejecutar la pelota quieta y entregó la asistencia para el segundo gol de Daniel Arcila.
Su presentación también pone sobre la mesa un dato económico, Rengifo tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, según Transfermarkt, una cotización que lo ubica entre los futbolistas jóvenes más importantes del fútbol profesional colombiano.
Pero, curiosamente, del otro lado estaba Perú y uno de sus principales referentes económicos no estuvo en la cancha. Erick Noriega, defensor de 24 años que milita en Gremio de Brasil, tiene un valor de mercado de 6 millones de euros y actualmente es el futbolista peruano más valioso.
Noriega supera a Rengifo por 1 millón de euros
La comparación deja una diferencia relativamente corta entre ambos jugadores.
|Jugador
|Selección
|Edad
|Club
|Valor de mercado
|Erick Noriega
|Perú
|24 años
|Gremio
|6 millones de euros
|Juan Manuel Rengifo
|Colombia
|21 años
|Atlético Nacional
|5 millones de euros
Con estos valores, Noriega supera a Rengifo por 1 millón de euros, una diferencia del 20 % respecto a la cotización del jugador colombiano.
El defensor peruano, además, encabeza actualmente el listado de los futbolistas de su país con mayor valor de mercado. Su cotización alcanzó los 6 millones de euros en la actualización más reciente.
La particularidad está en que Noriega no fue convocado para esta fecha FIFA, por lo que no hizo parte del partido que enfrentó a Perú con Colombia. Aun así, su valor de mercado lo mantiene como la principal referencia económica del fútbol peruano.
Rengifo empieza a ganar terreno en Colombia
El caso de Rengifo es diferente. El jugador de Atlético Nacional está atravesando una etapa ascendente y su debut con la Selección Colombia puede convertirse en un nuevo impulso para su carrera.
El mediocampista ya había llamado la atención por su desempeño con Nacional y ahora tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos con la selección absoluta. Su presentación ante Perú fue valorada con 8,0, de acuerdo con la información proporcionada para este comparativo.
Rengifo, además, es proyectado como una de las alternativas para el futuro de la posición de 10 de la Selección Colombia, en un proceso de renovación que comenzó después del Mundial de 2026.
Su edad también juega a su favor. Con 21 años, tiene tres años menos que Noriega y todavía cuenta con un amplio margen para incrementar su cotización si consigue consolidarse con Atlético Nacional y tener continuidad con la Tricolor.
Una posible salida al exterior
El buen momento de Rengifo también llega en un momento clave para Atlético Nacional. El jugador tiene contrato vigente con el club antioqueño, por lo que no es un agente libre y cualquier eventual salida dependerá de una negociación con Nacional.
Sin embargo, su evolución y su reciente debut internacional pueden aumentar el interés de clubes extranjeros de cara al próximo mercado de invierno.
En ese escenario, los 5 millones de euros de valor de mercado que actualmente registra Transfermarkt pueden convertirse en una referencia para una eventual negociación.
La comparación con Noriega muestra, además, que Rengifo ya está cerca del jugador más valioso de Perú: solo existe una diferencia de 1 millón de euros entre ambos.
Mientras Noriega ya alcanzó los 6 millones de euros y se consolidó como el futbolista peruano mejor valorado económicamente, Rengifo acaba de dar un paso importante con su debut internacional. El próximo movimiento del mercado podría determinar si esa brecha se mantiene, se amplía o incluso desaparece.
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