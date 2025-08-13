KIA, la marca coreana que recientemente se posicionó como la que más vende carros en Colombia, anunció oficialmente su entrada al mercado de las pick-up.
El lanzamiento para América Latina se realizó en Santiago de Chile y Valora Analitik estuvo presente en el evento que recibió a medios, distribuidores y líderes de la industria de más de 15 países.
El nuevo vehículo es automático y aunque hay versión diésel y a gasolina, a Colombia solo llegará la diésel.
Detalles de la nueva KIA Tasman
Después de más de 1.777 pruebas de desarrollo y 18.000 ciclos de evaluación en condiciones extremas en todo el mundo, desde la nieve sueca y la sabana australiana hasta los senderos de América del Norte y los desiertos de Oriente Medio, Tasman ahora ingresa al mercado latinoamericano.
El carro cuenta con avanzadas características de conectividad, confort, alto rendimiento de su sistema 4×4 seleccionable, bloqueo electrónico (e-LD), carrocería sobre bastidor y una distancia al suelo de 252 mm.
Una amplia parrilla del radiador y un diseño audaz del parachoques, KIA Tiger Face, enmarcada por faros LED verticales.
El interior refleja el mismo enfoque audaz y vanguardista que su exterior, combinando practicidad con simplicidad refinada. La cabina presenta líneas limpias, proporciones simétricas y materiales resistentes.
De igual manera, tiene salidas de aire con patrón de panal, un volante multifunción y una consola central con controles instalados de manera inteligente ofrecen estilo y facilidad de uso.
Tiene también pantalla panorámica de gran tamaño, compuesta por dos pantallas de 12,3 pulgadas y una táctil de control climático de 5 pulgadas, ofrece acceso a un sistema de infoentretenimiento avanzado y a diversas funciones del vehículo.
Los asientos traseros son reclinables, 33 litros de almacenamiento oculto en la parte posterior y el uso de materiales sostenibles como telas de PET reciclado y plásticos de origen biológico.
Los clientes pueden elegir entre cinco combinaciones de colores interiores, incluidas opciones exclusivas de dos tonos para los modelos x-Line y x-Pro.
En Colombia la KIA Tasman llegará en los colores negro, blanco, gris, arena y verde. Estará disponible en configuración de doble cabina, con tres versiones: Base, x-Line y x-Pro.
¿Cuáles serán las versiones de esta nueva camioneta de KIA?
La versión x-Pro está diseñada para optimizar el rendimiento todoterreno, con una distancia al suelo de 252 mm, lo que representa 28 mm más que sus versiones equivalentes. Además, incorpora llantas de 17 pulgadas en acabado negro brillante y neumáticos específicos para terrenos difíciles.
KIA también ofrece variantes de cabina de chasis personalizables, adaptadas a necesidades comerciales específicas, junto con opciones de cabina sencilla que maximizan el espacio de carga al incorporar un diseño de una sola fila de asientos.
Estos incluyen una cubierta de uno y dos pisos, una barra deportiva y un porta escaleras, cada uno de los cuales ofrece una funcionalidad personalizada para diferentes necesidades de estilo de vida. En total se ofrecerán 11 accesorios, incluidos dos tipos de estribos laterales y ruedas estilo bloqueo de talón.
Tanto las versiones x-Line como x-Pro se ofrecen con tracción en las cuatro ruedas (4X4), mientras que esta opción está disponible como equipamiento adicional en el modelo de entrada. El sistema 4X4 se ajusta automáticamente a diferentes superficies para ofrecer una tracción óptima e incluye tres modos de conducción principales: Eco, Smart y Sport, así como configuraciones específicas del terreno para arena, barro y nieve. El acabado x-Pro agrega un modo ‘Rock’ especializado para un mejor control en terrenos montañosos o rocosos.
La versión x-Pro tiene dos tecnologías exclusivas todoterreno: el diferencial trasero de bloqueo electrónico (e-LD) y el modo X-Trek. El sistema e-LD mejora la tracción al bloquear y desbloquear de forma inteligente el diferencial trasero, según las condiciones de conducción en tiempo real.
Por su parte, la función X-Trek mantiene un avance todoterreno constante a baja velocidad sobre terrenos accidentados, sin necesidad de presionar el acelerador, lo que permite al conductor concentrarse exclusivamente en la dirección.
El equipamiento de serie incorpora escalones en las esquinas para un acceso más cómodo a la plataforma iluminada, mientras que el piso deslizante facilita las operaciones de carga y descarga.
Tiene además divisores de cama y una mini mesa montada en el lateral; dentro de la cabina, una consola plegable se transforma en una mesa y espacio de trabajo móvil, en el que se puede usar una computadora portátil.
La plataforma de carga mide 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho (con 1.186 mm entre los pasos de rueda) y 540 mm de profundidad, ofreciendo un buen volumen de carga de su clase de 1.173 litros (VDA).
Respaldado por una estructura de cama reforzada de múltiples esqueletos, puede manejar una carga útil de hasta 1.145 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg.
En cuanto a seguridad, la Tasman cuenta con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de KIA, que incluyen control de crucero inteligente, asistencia para mantenerse en el carril y asistencia para evitar colisiones en el punto ciego.
La KIA Tasman próximamente estará disponible en Colombia. Aún no se conoce con exactitud el precio al que llegará.