KO Urban Detox Center abrió nueva sede en Medellín: esto cuesta la mensualidad

En medio del creciente interés de las personas por el bienestar y la salud mental a través de actividades físicas, KO Urban Detox Center abrió su segunda sede en Colombia; ahora no solo está en Bogotá, sino también en Medellín.
Esta marca fue fundada en 2008 en Lima por la peruana y su filosofía es “entrenar para ser feliz”. Con el tiempo, esta marca se ha convertido en un referente de bienestar integral que combina ejercicio, salud mental, alimentación consciente y actitud positiva. Además de Colón IA y Perú, está en otros países de América Latina y en Europa.
También: IA de Despegar registra más de 800.000 conversaciones mensuales: así funciona
Actualmente, ya tiene cerca de 6.000 clientes activos en sus locales, más los 46.000 usuarios en 47 países que hacen parte de su plataforma digital.
KO Urban Detox Center Medellín está ubicado en la carrera 30 #8B-25, en El Poblado, en un espacio de casi 400 metros cuadrados. Los usuarios pueden acceder y disfrutar de entrenamientos que fusionan las artes marciales, el bootcamp, el boxeo y el yoga.
Con 3 locales en Bogotá, KO Urban Detox Center Medellín sería su cuarto espacio en Colombia después de 8 años de tener operaciones en el país, donde cerca del 92 % de sus alumnas son mujeres y las edades promedio de sus usuarias son entre los 20 y los 50 años.
Recomendado: Marca mexicana de lujo abrió puertas en Bogotá: Hizo millonaria inversión
“Nuestra filosofía de Entrena para Ser Feliz va más allá del concepto tradicional de un gimnasio; somos un hub de bienestar y calidad de vida donde trabajamos simultáneamente el cuerpo, la mente y el espíritu, contribuyendo así no solo a la salud física, sino también a la salud mental a través de un sistema que también busca crear comunidad y un espacio seguro”, indicó Natalia Echeverri, socia y directora en Colombia de KO Urban Detox Center.
En este lugar la mensualidad cuesta $545.000, pero también está la opción de comprar una clase por $61.000. Además, hay paquetes por tres meses ($1.520.000), seis meses ($2.635.000) y 12 meses ($4.895.000).