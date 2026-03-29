La multinacional suiza Barry Callebaut, uno de los mayores fabricantes de chocolate premium y productos de cacao del mundo, proyecta que su operación en Colombia alcance ventas por US$15 millones en 2026, en medio de su estrategia de expansión en América Latina.
La compañía, que participa en uno de cada cinco productos con chocolate a nivel global, viene de registrar crecimientos de doble dígito en la región durante 2025. “Nos fue bastante bien, crecimientos de doble dígito, estamos hablando de un 12 % o 13 % frente al año anterior”, dijo David Jaramillo, managing director North Latam, en entrevista con Valora Analitik.
Según explicó, el crecimiento se dio en volumen, margen y valor del negocio en una región que agrupa 14 países entre Centroamérica, la zona andina y otros mercados del norte de Suramérica.
Colombia toma relevancia en la estrategia regional
Dentro de ese mapa, Colombia se ha convertido en uno de los focos de crecimiento. “Colombia es cada vez más relevante para nosotros”, afirmó Jaramillo.
Incluso, el directivo señaló que hoy es el mercado con mayor potencial dentro de la región. “Los otros países son importantes, pero Colombia es el mercado más interesante de estos 14”, indicó.
La empresa lleva cerca de cinco años desarrollando el negocio en el país. Actualmente no cuenta con planta local y abastece la demanda desde México, Chile y Brasil, una decisión que responde a eficiencias logísticas y a perfiles de producto.
Parte del atractivo del mercado colombiano está en su base productiva. El país produce cerca de 70.000 toneladas de cacao al año y mantiene un consumo relevante en distintas categorías, desde el chocolate de mesa hasta aplicaciones en panadería, pastelería y bebidas.
Un negocio de chocolate B2B
Barry Callebaut no compite en el segmento de consumo masivo. Su negocio está concentrado en clientes empresariales, entre ellos restaurantes, panaderías, hoteles y fabricantes de alimentos.
En ese mercado, uno de los factores que pesa en la decisión de compra es el comportamiento del chocolate en distintos procesos de preparación. Jaramillo explicó que hay referencias con mayor contenido de sólidos de cacao, usadas para horneo, y otras con más manteca de cacao, que ofrecen mayor fluidez para aplicaciones específicas.
Ese tipo de variables, más técnicas que comerciales, son las que terminan influyendo en la elección de proveedores dentro del segmento profesional.
Sostenibilidad y tendencias del mercado
En paralelo, la compañía mantiene foco en sostenibilidad, uno de los temas más sensibles para la industria cacaotera.
El tema ha estado bajo el radar durante años por los cuestionamientos a la cadena global del cacao, especialmente en países productores de África y América Latina. Entre los principales puntos están los bajos ingresos de los agricultores, problemas sociales en zonas rurales y dificultades para garantizar trazabilidad en toda la cadena. A esto se suma un riesgo creciente sobre la oferta, en un mercado altamente dependiente de pequeños productores y expuesto a choques climáticos.
Le preguntamos a David Jaramillo cómo está abordando Barry Callebaut ese frente y qué tan sostenibles son sus procesos dentro de una cadena tan cuestionada.
Jaramillo respondió que, para la compañía, la sostenibilidad es “un pilar fundamental” y que trabajan ese frente a través de dos programas: Cocoa Horizons, enfocado en cacaocultores, y Forever Chocolate, orientado a la sostenibilidad de la cadena de valor. Según dijo, el primero impacta a más de 500.000 familias en el mundo y busca mejorar ingresos y calidad de vida.
En cuanto a tendencias, destacó la velocidad con la que cambian las preferencias del consumidor, impulsando nuevos desarrollos en la industria. Por ejemplo, el auge del “chocolate Dubái”, que aunque tuvo menor impacto en Colombia, refleja la dinámica global del mercado.
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La hoja de ruta de Barry Callebaut en Colombia, está centrada en crecer en ventas y desarrollar mercado, sin anuncios de planta local. Con una meta de US$15 millones para 2026, la compañía busca ganar más espacio en un país que ya identifica como su mercado más interesante dentro de North Latam.