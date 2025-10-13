Korn regresa a Bogotá después de ocho años: la banda se presentará en el Coliseo MedPlus en mayo de 2026

Los fanáticos del nu metal en Colombia celebran el anuncio que pone fin a una espera de casi una década: la icónica banda estadounidense Korn regresará a Bogotá el 2 de mayo de 2026, con un concierto en el Coliseo MedPlus, ubicado a las afueras de la capital.
La noticia fue confirmada este lunes por Páramo Presenta, promotora reconocida por traer a los escenarios colombianos a las principales figuras del rock y la música alternativa. “¡Ocho años de espera llegan a su fin! Una banda que nos enseñó a abrazar lo sombrío, encontrar belleza en el caos y calma en el grito”, publicó la empresa en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un video que desató la euforia entre los seguidores.
Una cita con la historia del nu metal
Korn, considerada una de las agrupaciones más influyentes del género, regresa a Colombia con toda la fuerza que marcó generaciones desde los años noventa. Liderada por Jonathan Davis, la banda promete un espectáculo cargado de intensidad emocional y energía cruda, con un repertorio que incluirá sus clásicos —como Freak on a Leash, Falling Away from Me y Got the Life— además de canciones de su más reciente producción discográfica.
El último concierto de Korn en el país se realizó en 2018, también bajo la organización de Páramo Presenta, y congregó a miles de asistentes que llenaron el entonces Movistar Arena.
Preventa, venta general y precios
Los organizadores informaron que la preventa exclusiva para clientes de Experiencias Aval y Dale.com.co comenzará el martes 14 de octubre a las 2:00 p.m.
La venta general estará disponible desde el miércoles 16 de octubre a las 11:00 a.m., a través de la plataforma www.taquillalive.com.
Según Páramo Presenta, las entradas tendrán un precio inicial desde $239.000 más servicio, con diferentes localidades disponibles para el público.
Un regreso esperado
El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron su emoción por el retorno de Korn a Bogotá. Para muchos, la presentación será una oportunidad única de revivir los sonidos que definieron una era y consolidaron a la banda como pionera del nu metal a nivel mundial.
Con este concierto, Páramo Presenta continúa consolidando la presencia de Colombia en la agenda de las grandes giras internacionales, reafirmando el papel del país como uno de los destinos musicales más relevantes de América Latina.