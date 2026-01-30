Luego de que el Gobierno Nacional suspendiera de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica, las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas, la de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
A través de un comunicado, destacó que el congelamiento de las medidas establecidas en la declaratoria de este estado de excepción le permite a la compañía “proteger las finanzas del departamento y del país, cuidar el modelo de rentas que impulsa el desarrollo social y destinar recursos para proyectos de salud y educación”.
Para entrar en contexto, el Decreto 1474 de 2025 ponía en marcha un aumento en el IVA a los licores, vinos, aperitivos y similares, exceptuando la cerveza. Con este, el gravamen pasó del 5 % a un 19 %, lo que se traducía en un incremento en la tarifa final de dichos productos.
Las bebidas alcohólicas —como el whisky, el ron, el aguardiente o el brandy— también quedaron sujetas a un mayor impuesto al consumo de licores. Según lo establecía la norma, la tarifa del componente ad valorem sería del 30 % sobre el precio de venta al público.
En ese contexto, la FLA destacó que suspender los efectos del decreto da pie a que se resguarde la estabilidad financiera de los departamentos, considerando los ingresos que entran en las regiones por cuenta de la venta de licor.
De acuerdo con la empresa, a partir de esta decisión estos territorios podrán recibir por parte de esta giros por $1,15 billones provenientes del impuesto al consumo y destinarlos a proyectos de desarrollo regional.
Ligado a ello, la firma señaló que la determinación del alto tribunal también contribuye a la protección de la salud pública al cerrarle la puerta al contrabando y al licor adulterado, evitando que los precios de venta al consumidor se incrementen en más del 40 %.
Esteban Ramos, gerente de la Fábrica, resaltó que “la suspensión del decreto protege un modelo que ha demostrado ser eficiente en la generación de recursos para la inversión social en Antioquia y en las diferentes regiones de Colombia, pues las transferencias derivadas de la actividad licorera financian programas fundamentales en salud, educación, cultura y deporte. Alterar este esquema sin un análisis técnico profundo habría puesto en riesgo la estabilidad financiera del país”.
En su declaración, hizo énfasis en que mantener la estructura tributaria tradicional para la producción y distribución de licores destilados también permitirá que la FLA pueda mantener una expectativa de utilidades para el departamento de Antioquia de $324.000 millones para el año 2026.
