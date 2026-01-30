Gobierno Petro Noticias económicas importantes

Gobierno Petro tendría que devolver cientos de miles de millones en impuestos: Esto pasaría si Corte tumba definitivamente la emergencia económica

Varios son los escenarios en caso de que la Corte Constitucional tumbe de manera definitiva la emergencia económica.

emergencia económica
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Fotos: BanRep y Presidencia

La Corte Constitucional, la noche de este jueves 29 de enero, dio a conocer que suspendió los efectos del decreto de emergencia económica emitido por el .

Entre algunas de las razones, una de las más importantes es que las motivaciones habrían sido inconstitucionales, llevando también a una afectación de las finanzas de empresas y hogares.

La emergencia económica, hay que recordar, la decretó el gobierno Petro para buscar los recursos que no fueron aprobados de la reforma tributaria que tumbó el Congreso de la República.

Gustavo Petro emergencia económica
El gobierno de Gustavo Petro decretó en diciembre la nueva emergencia económica. Foto: ©Manolo Ramos de Getty Images a través de Canva.com y Presidencia

Un análisis de Andrés Pardo, Head of LatAm Macro Strategy en XP Investments, muestra que ahora la Corte procederá a una revisión completa del fondo del decreto de emergencia, y se espera un fallo en febrero o marzo.

“El escenario base es que el decreto sea anulado por falta de mérito constitucional. Aunque el fallo final aún está pendiente, el lenguaje utilizado en la decisión provisional —donde la mayoría describió la emergencia como “manifiestamente inconstitucional”— sugiere que revertir el rumbo en la etapa final será difícil”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió a las implicaciones de la emergencia económica.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió a las implicaciones de la emergencia económica. Foto: Banco de la República.

La plata que debería devolver el gobierno Petro si se cae la emergencia económica

Habrá que esperar si el decreto es finalmente invalidado, toda vez que la Corte podría ordenar la devolución de los impuestos ya recaudados bajo la emergencia.

Datos suministrados por el analista muestran que, al 22 de enero, se informó que los recaudos ascendían a $814.000 millones, “lo que plantea desafíos tanto legales como prácticos en torno al reembolso, particularmente para los impuestos indirectos”.

Agrega el análisis que, políticamente, el fallo sobre la emergencia económica representa un claro revés para el gobierno Petro, por lo que es probable que el mandatario utilice la suspensión para reforzar su narrativa de obstrucción institucional.

Sobre los impactos macroeconómicos de la decisión, dice Pardo que la suspensión tiene implicaciones inflacionarias a corto plazo, particularmente para el IPC de febrero.

“Los impuestos temporales a las bebidas alcohólicas y cigarrillos ya estaban vigentes desde el 1 de enero, y se había estimado previamente que estas medidas añadirían alrededor de 18–20 puntos básicos a la inflación del IPC de enero”.

emergencia económica
El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Canva y Presidencia de la Repúbica.

Recomendado: Las razones por las que la Corte suspendió emergencia económica de Petro

Al tiempo que, con la suspensión de la emergencia económica, “una magnitud similar podría restarse del IPC de febrero, ya que estos efectos impositivos se revierten efectivamente. La inflación de enero seguirá reflejando una contribución positiva de estos impuestos, aunque no está claro si las tasas impositivas más bajas vigentes durante los últimos dos días de enero compensarán parcialmente el impacto mensual”.

