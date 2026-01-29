Atención | Se suspende emergencia económica del Gobierno Petro: Corte Constitucional dictó medida provisional

Este jueves, 29 de enero, la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro fue suspendida temporalmente por la Corte Constitucional.
La Sala Plena, con una votación de 6/2, decidió aplicar la medida cautelar contra la medida del presidente.
“La Corte halló proporcionada la procedencia de la suspensión provisional, toda vez que el estado de emergencia no se puede emplear como mecanismo para introducir en el ordenamiento jurídico medidas extraordinarias que no lograron superar el debate democrático en el Congreso de la República, desconociendo, sin lugar a duda los principios de reserva de ley, de legalidad tributaria y de autonomía de las entidades territoriales”.
Cabe resaltar que el decreto recibió críticas desde muchos sectores, advirtiendo sobre los grandes riesgos que dejaría para el país.
Frente a la decisión de la Corte, Armando Benedetti, ministro del Interior y uno de los más cercanos el presidente se refirió: “La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda y la deuda se debe se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”.
Por último, señaló que al acabar la emergencia social, “la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen entre 3000 y 104 000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado”.
El presidente Petro, por su parte, advirtió en su cuenta de X que “ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia”.
El mandatario afirmó que “por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.
La Corte Constitucional ya confirmó la decisión mediante un comunicado de prensa, en el que también detalló que los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel aclararon el voto en la presente decisión.
