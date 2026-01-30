Empresarios celebran decisión de suspender emergencia económica

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dio a conocer su postura sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos de la emergencia económica decretada por el Gobierno.
«Es de gran importancia la decisión tomada por la Corte Constitucional de suspender los efectos de la emergencia económica hasta tanto no se pueda estudiar la misma de fondo”, dijo.
Agregó el representante gremial que la decisión es muy importante porque en este momento hay un gran consenso nacional alrededor de que no existen las causales para que se pudiera decretar una decisión en ese sentido.
“No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional”, agregó.
¿Qué más dijo la ANDI sobre la suspensión de la emergencia económica?
Indicó Mac Master que es muy importante también, desde el punto de vista constitucional, que se haya dado este paso toda vez que se hubiera podido producir un efecto “irreparable” sobre una gran cantidad de agentes económicos.
Explicó el presidente de la ANDI que esta emergencia afecta el bolsillo de los ciudadanos, incluyendo empresas, departamentos, municipios que estaban siendo golpeados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica.
“Es una noticia importante para la democracia, es una noticia importante para la institucionalidad colombiana, es una noticia importante para el Estado de derecho y la defensa del Estado de derecho en Colombia”, concluyó Mac Master.