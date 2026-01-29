Con la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la emergencia económica del presidente Gustavo Petro también quedaron frenados los nuevos impuestos a mineras y petroleras, patrimonio, licores y sobretasas, por mencionar los principales.
De acuerdo con el auto del alto tribunal, en virtud de la decisión general, también se congeló la aplicación del Decreto 1474 del 2025, con el cual se fijaron medidas tributarias con el fin de recaudar unos $11 billones en 2026.
Así las cosas, los nuevos impuestos de la emergencia económica tendrían que dejar de cobrarse a partir de esta decisión de los magistrados y, por lo menos, hasta que haya una decisión de fondo por parte de los magistrados.
¿Cuáles nuevos impuestos de la emergencia económica se suspenden?
Estos incluyen el incremento del IVA a 19 % para la compra de licores y vinos, así como a juegos de suerte y azar que se realizan en línea.
También está el cobro de impuesto a las ventas para importaciones menores a US$50, que incluyen aquellas compras de bajo valor que se adquieren por plataformas extranjeras.
Así mismo, deberá frenarse el nuevo impuesto al patrimonio para quienes tengan bienes desde $2.080 millones, la sobretasa del 15 % al sector financiero (que la elevó a un total de 50 %) y el Impoconsumo de 19 % para bienes de lujo.
En el listado también se encuentra la no deducibilidad de regalías para empresas petroleras y carboneras, que había sido hundido por la Corte en una decisión pasada, pero que el Gobierno Petro optó por revivir mediante la emergencia económica.
Y, finalmente, están las mayores tarifas al consumo de licores, cigarrillos y vapeadores y la amnistía tributaria creada por el Ministerio de Hacienda, con el fin de que personas sanearan sus activos no declarados u omitidos en años anteriores.
En total, la pretensión del Gobierno Petro era recaudar poco más de $11 billones con estas medidas, siendo la normalización tributaria ($2,5 billones), las mayores tarifas al patrimonio ($2,4 billones) y la sobretasa a bancos y entidades financieras ($1,2 billones) las que más sumarían.
De acuerdo con la Corte Constitucional, en general, el decreto traía impuestos de recaudo instantáneo sobre consumo masivo, cuya devolución es prácticamente imposible y que, de paso, tendría impacto en patrimonios consumados.
Ahora bien, es clave indicar que el auto del alto tribunal no menciona el Decreto 044, emitido bajo la emergencia económica, con el cual se crearon dos nuevos impuestos a las generadoras de energía: uno de 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos y otro que pretende entregarles 12 % de su energía a empresas intervenidas como Air-e.