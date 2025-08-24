La Fundación Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla inauguran un Nuevo Colegio STEAM

La Fundación Tecnoglass ES, en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla, inauguraron la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, un espacio que beneficiará a 800 estudiantes del corregimiento La Playa, en Barranquilla.
La institución, que lleva el nombre de la madre de los fundadores del Grupo Tecnoglass, se levanta como un referente en la ciudad por su modelo de excelencia educativa que incluye un enfoque trilingüe – español, inglés y programación – así como una enseñanza basada en el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Esta visión busca preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, potenciando sus talentos en robótica, programación y nuevas tecnologías.
“La inauguración de este colegio es un sueño cumplido y un homenaje a Evelyn Abuchaibe de Daes, una mujer que cree en la educación como motor de transformación. Para nosotros el mañana es hoy, y nos llena de alegría saber que los niños y jóvenes de La Playa, que antes no contaban con un colegio en su barrio, ahora tendrán un espacio digno para aprender y construir un mejor futuro” expresó José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass.
Detalles del nuevo colegio
Con una extensión de 5.600 m2 de construcción, el colegio cuenta con 19 aulas, laboratorio, sala de tecnología, biblioteca, taller creativo, tableros digitales, comedor escolar, zonas verdes, una cancha múltiple y un parque preescolar, todos diseñados con accesibilidad universal, incluyendo rampas y señalización adecuada.
“Este colegio refleja nuestra convicción de que la educación es la mejor inversión para el futuro. Queremos que aquí se formen generaciones de jóvenes con sueños grandes, preparados en ciencias y tecnología, para que conquisten un mundo lleno de oportunidades”, afirmó Christian Daes, COO de Tecnoglass.
La Fundación Tecnoglass ES entrega este colegio a la Alcaldía de Barranquilla como un símbolo de cooperación y transformación social que impactará de manera positiva a generaciones enteras.