La Independencia presenta subasta de navidad con más de 140 piezas; artistas y modalidad de participación

La Independencia Casa de Subastas anunció su subasta de navidad que realizará el 10 de diciembre, donde los asistentes podrán obtener objetos únicos, piezas con historia y obras de talento colombiano y latinoamericano.
A detalle, y según explicaron desde la casa, la subasta reunirá una selección de más de 140 piezas, entre las que destacan arte moderno y contemporáneo, fotografía, diseño, artes decorativas, objetos de colección y piezas intervenidas por artistas colombianos y latinoamericanos.
“Diciembre es un mes para regalar con intención. Esta subasta invita a descubrir piezas que cuentan historias y que pueden convertirse en un detalle memorable, tanto para coleccionistas como para quienes buscan un regalo especial”, explicó Santiago Valencia, vocero de La Independencia Casa de Subastas.
¿Cuáles son los artistas de las obras de la subasta de navidad?
La subasta de navidad propone una experiencia distinta a la compra tradicional: desde obras relacionadas con la memoria visual del país, hasta piezas de diseño y artes decorativas. La selección ha sido pensada para distintos presupuestos e intereses.
Entre los lotes más relevantes se encuentran obras de Alejandro Obregón y Fernando Botero, realizadas en soportes no convencionales.
La subasta también incluye obras de David Manzur, ejecutadas con técnicas que revelan facetas experimentales. Por su parte, Ana Mercedes Hoyos estará presente con una obra irrepetible que destaca por su singularidad y su valor dentro de la gráfica de autor.
Por último, completan la selección piezas de Enrique Grau, Luis Caballero y Armando Villegas.
Adicionalmente, el paisajismo tendrá un lugar en esta subasta con la participación de Ricardo Gómez Campuzano, presente con un paisaje invernal, realizado durante su periodo en Canadá.
También se suman obras de Nuñez Borda, Segundo Agelvis y Humberto Valencia Chávez, paisajistas destacados en la historia del arte colombiano.
Nuevos públicos y precios
Lotes con precios desde $300.000 con valores de apertura diseñados para quienes desean hacer su primera compra en una subasta.
Además, la subasta presenta obras de artistas contemporáneos jóvenes como Alejandro Sánchez y Juan Pablo Echeverri.
Cabe resaltar que el evento se realizará en modalidad presencial y online, permitiendo que compradores desde cualquier ciudad participen fácilmente en la puja.
En ese sentido, la subasta de navidad podrá vivirse de las siguientes maneras:
- Presencial: en la sede de La Independencia Casa de Subastas, donde los asistentes podrán participar directamente en la puja.
- Puja en ausencia: para quienes no puedan asistir, se podrá dejar un tope máximo de oferta para que un miembro del equipo puje en nombre del interesado, o solicitar ser contactado telefónicamente el día del evento para defender el lote a distancia.
- Virtual: a través de la plataforma internacional LiveAuctioneers, que permitirá seguir la subasta y pujar en tiempo real desde cualquier lugar del mundo.