La megaobra de vivienda, oficinas y comercio que se construye donde queda la sede de El Tiempo

Con la reconfiguración que ha tenido mercado inmobiliario, Construcciones Planificadas presentó Boaterra, su más reciente desarrollo urbano en el occidente de Bogotá. El proyecto estará ubicado sobre la Avenida El Dorado, en el predio donde actualmente funciona la sede del diario El Tiempo, y hace parte de un plan maestro concebido para integrar vivienda, oficinas, comercio y servicios en un mismo entorno urbano.
La iniciativa se alinea con el concepto de la “ciudad de 15 minutos”, que promueve desplazamientos más cortos y una mayor cercanía entre los espacios de trabajo, residencia y consumo.
Boaterra contempla una inversión superior a los $200.000 millones y se proyecta como un desarrollo de largo aliento para el corredor Salitre-Occidente. Su alcance va más allá de la oferta inmobiliaria, ya que se espera que contribuya a la generación de empleo, a la atracción de empresas nacionales e internacionales y al fortalecimiento del ecosistema corporativo de esta zona de la ciudad. El plan incluye cerca de 1.600 unidades de vivienda y más de 14.000 metros cuadrados destinados a oficinas, con un horizonte de ejecución que supera los ocho años.
El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar de los usuarios, aspectos que se han vuelto centrales en el diseño de nuevos desarrollos urbanos. Asimismo, su ubicación estratégica facilita la conexión con el aeropuerto El Dorado, el centro de la ciudad y otros polos empresariales relevantes, lo que refuerza su potencial tanto para residentes como para empresas e inversionistas.
¿Cuál fue el balance del mercado inmobiliario durante 2025?
Por otra parte, la compañía presentó un reporte que indica que el mercado inmobiliario corporativo en Colombia empieza a consolidar una etapa de ajuste y estabilización tras varios años marcados por la incertidumbre económica y los cambios estructurales en la forma de trabajar. Así lo plantea el más reciente informe de la firma Construcciones Planificadas, que analiza el comportamiento del segmento de oficinas durante 2025 y expone las perspectivas de inversión y desarrollo previstas para 2026. El documento describe un escenario de recuperación progresiva, apoyado en la reactivación de la actividad económica, la reorganización interna de las empresas y una mayor disposición de los inversionistas a retomar proyectos con visión de largo plazo.
El estudio señala que Bogotá continúa liderando el mercado nacional de oficinas, tanto por volumen como por dinamismo. La tasa de vacancia se ubica alrededor del 17 %, un nivel que, aunque todavía superior a los registros históricos previos a la pandemia, representa una mejora sostenida frente a los picos alcanzados en los años más complejos del ciclo reciente. Este descenso obedece, principalmente, a una absorción neta positiva que se ha mantenido en los últimos trimestres, impulsada por la relocalización de compañías, la reducción y optimización de áreas de trabajo, así como por la búsqueda de inmuebles más eficientes, flexibles y acordes con los nuevos modelos laborales.
En la capital, los corredores empresariales de Chicó, Salitre y la Avenida El Dorado concentran la mayor parte de la actividad. Su atractivo radica en la conectividad vial, la cercanía a nodos logísticos y aeroportuarios, así como en la disponibilidad de servicios complementarios que facilitan la operación de las empresas. A esto se suma una oferta inmobiliaria que ha incorporado estándares más altos en términos de sostenibilidad, tecnología y bienestar, factores que hoy influyen de manera decisiva en las decisiones de ocupación.