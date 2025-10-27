La soya, el alimento sostenible que fortalece la seguridad alimentaria en Colombia

En los últimos años, los alimentos sostenibles han cobrado relevancia debido a su impacto positivo tanto en la salud como en el medioambiente. Entre ellos, la soya se destaca por cumplir tres funciones fundamentales: contribuir a la alimentación y nutrición de personas y animales, proteger el planeta e impulsar el progreso, fomentando el desarrollo económico del país.
Desde el punto de vista nutricional, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la soya contiene entre un 35 % y un 40 % de proteína, convirtiéndose en una fuente esencial de nutrientes que proporciona los nueve aminoácidos esenciales, similares a los de la proteína de origen animal, necesarios para el crecimiento, la reparación de tejidos y el desarrollo muscular.
Asimismo, expertos afirman que también aporta 18 lípidos, principalmente ácidos grasos insaturados como omega 3 y omega 6, que son beneficiosos para la salud cardiovascular; además de vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, ácido fólico) y minerales como hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y zinc, es un alimento apto para el consumo humano y animal.
Según el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (Ussec), este grano aporta proteínas completas esenciales para la nutrición.
Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica de Ussec señaló: “La soya estadounidense se cultiva con prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la productividad en el tiempo, incluso frente a cambios climáticos, sequías, inundaciones u otros desastres. Esto asegura un suministro confiable y constante de alimentos nutritivos, ayudando a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente en poblaciones vulnerables de la región”.
Beneficios por el uso de soya
Como ejemplo, Bustamante afirmó que la industria avícola se ha visto directamente beneficiada por el uso de soya sostenible en la alimentación de pollos y gallinas ponedoras, ya que este insumo garantiza un alto contenido proteico y mejora la calidad de los productos que llegan a la mesa de los consumidores. “El acceso a una proteína vegetal confiable y con respaldo internacional ha permitido fortalecer la producción de pollo y huevo en el país, dos de los alimentos de mayor consumo en los hogares de Latinoamérica”.
Mientras que, con respecto al cuidado del planeta, “la producción de soya integra innovación y sostenibilidad: promueve la biodiversidad, aprovecha de manera eficiente cada hectárea cultivada, gestiona con responsabilidad el agua y contribuye a reducir las emisiones de GEI. Todo esto acompañado de iniciativas de reforestación, rotación de cultivos y nutrición balanceada del suelo”, explicó Andrea Vargas, líder de mercado para Colombia y Ecuador de Ussec.
Y es que, diversos expertos del tema coinciden que el cultivo de soya sostenible impulsa el desarrollo económico local, fortaleciendo la cadena de valor desde los agricultores hasta los consumidores finales, bajo estándares internacionales de sostenibilidad.
Actualmente, Colombia se consolida como uno de los países de la región que promueven la adopción de prácticas responsables orientadas a mejorar la calidad nutricional y reducir el impacto ambiental, posicionándose como un referente estratégico en la lucha contra la desnutrición y en la construcción de cadenas de valor más sostenibles y competitivas.
El país cuenta con 15 empresas que portan la marca Sustainable U.S. Soy: Solla, Alenpro, Italcol, Piscícola Botero, Espartaco, Nutriavícola, Kikes, Cipa, Bios, Kakaraka, Hacienda, FishCo, PNY, Emaús y Team Foods; mientras que, en toda la región, el número asciende a 49 compañías.
Para finalizar, la soya sostenible de Estados Unidos marca la diferencia al promover una agricultura que nutre a las personas, respeta la naturaleza y dinamiza las economías locales. Este enfoque integral está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso con las personas, las comunidades y el medioambiente.
Las personas interesadas en conocer más sobre el impacto de la soya en la nutrición pueden hacer clic aquí.