Como antesala al Congreso de Energía y Mercado Mayorista, organizado por el Comité Asesor de Comercialización (CAC) y el Consejo Nacional de Operación (CNO), Miguel Ángel Castellanos, presidente del CAC, habló en entrevista sobre la función y el rol de este organismo en la política energética colombiana.
También abordó los principales desafíos del sector, en particular la deuda que la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e, intervenida por el Estado, tiene con las empresas comercializadoras.
¿Qué es el comité asesor y qué utilidad le presta al sector energético?
El Comité Asesor de Comercialización, a través de una resolución de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), tiene el propósito de generar un comité integrado por las empresas del sector eléctrico, principalmente comercializadoras de energía.
La función principal es asesorar a la CREG en los temas de comercialización. Si bien el comité es motor y promotor del Congreso de Energía Mayorista, es bueno decir que esto también está organizado en conjunto con el CNO (Consejo Nacional de Operación), que también está integrado por agentes del sector eléctrico.
¿Cuál es el principal problema que enfrenta el mercado de comercialización de energía en Colombia?
El sector eléctrico en Colombia está pasando por varios desafíos ante el problema del fenómeno de El Niño. La idea de estos congresos es buscar soluciones, cómo afrontar este evento, que no haya desabastecimiento de energía. Hay medidas que se toman desde el alto gobierno para afrontarlo y eso impacta la comercialización.
Por supuesto, no es solamente el impacto, sino que esto puede generar algunos incrementos en las tarifas porque, en la medida en que no hay energía, el precio puede tener presiones más altas.
Otro impacto que veo fuerte en la comercialización es por una medida del gobierno con el que se generó con el propósito de ahorrar energía. A través de una resolución, un programa de ahorro.
Ese incentivo consiste básicamente en una penalización que puede haber hacia los usuarios cuando se consume más de 10 % de su promedio histórico. Ya vemos que, en algunos sitios del país, como en la costa, ya se empezaron a generar facturas.
En septiembre se mostró en todas las facturaciones de los sistemas de los comerciantes del país una muestra pedagógica sobre cómo iba a funcionar la penalización. Es decir, se les dio la información a los usuarios.
Por supuesto, esto no deja de impactar, y cuando los precios de las facturas se suben por los usuarios, se resienten y es apenas lógico. Pero la invitación aquí, más que la penalización, es invitar a todos los colombianos a ahorrar energía, porque el fenómeno de El Niño afecta. Esa es una de las problemáticas que enfrentamos en este momento. Es la coyuntura que se está dando en el tema de comercialización de energía.
¿Qué tan sostenible financieramente es el mercado eléctrico colombiano teniendo en cuenta estas dificultades de pago?
Cuando un agente incumple en el mercado, afecta a la cadena de suministro de energía. Todos los agentes estamos registrados ante el administrador del mercado, que es XM, y efectivamente, cuando hay un incumplimiento, afecta toda la cadena; se afecta: comercializadores y generadores.
Lo que está sucediendo con el tema de la costa Caribe, que ha habido algunos incumplimientos en los pagos de las facturas que tienen que ver con el mercado de energía mayorista que afecta a los agentes, especialmente a los generadores y agentes térmicos.
El gobierno está tomando medidas como darles ese respiro a empresas de energía del Caribe, para que el mercado tenga una sostenibilidad económica y financiera, y no tenga estas afugias de que algún generador técnico no pueda generar por efectos financieros.
¿Qué medida se puede tomar para que haya una solución estructural en el mercado?
El sistema está blindado con garantías financieras. Es decir, todo el sistema eléctrico está blindado con garantías financieras que obligan al cumplimiento. Pero hay algunas excepciones cuando las empresas son intervenidas. Una empresa intervenida entra en una condición especial y la interviene exactamente la Superintendencia de Servicios Públicos, hay que empezar a dar manejo, porque es obligación del Estado garantizar el suministro de la energía a toda la población.
Viene esa intervención y hay que hacer algunas excepciones cuando hay una empresa intervenida. Es el caso que nos ocupa en este momento, y por eso, desde el mismo gobierno se está buscando la solución para darle estabilidad financiera al sector eléctrico.
¿Qué cambios a nivel regulatorio se necesitan para que los contratos de energía entre los comercializadores sean en condiciones más competitivas?
El mercado está estructurado y hay varias formas de abastecer el suministro de energía en contratos. Se puede hacer a través de algo que llamamos en el sector, el Sicep (Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas), que es una plataforma de donde se hace una convocatoria pública para suministro de energía con el propósito de lograr los mejores precios, que finalmente son trasladados a la tarifa.
Esas convocatorias se hacen con bastante anterioridad. Las empresas compramos la energía por lo menos a un año de anticipación para que se pueda garantizar el suministro y una estabilidad en los precios. Esa es una de las formas de contratar energía a largo plazo, y la otra es a través de unas plataformas o mecanismos que existen, que es Conexión Energética, que pueden hacer coberturas financieras para tener un respaldo y garantizar unos precios estables.
En este momento estamos buscando una forma de perfeccionar el sistema del Sicep, que garantice que sea más anónimo, que se logre una mejor formación de precios.
¿Cuál debe ser la brújula para que el sector sane la deuda de Air-e?
Cuando una empresa tiene ese tipo de problemas como los que ha tenido Air-e, la interviene la Superintendencia de Servicios Públicos, que debe organizarla y darle viabilidad. Es decir, toma el manejo y tiene que empezar a mejorar sus procesos, mejorar procesos de pérdidas, de cartera, redes eléctricas, planes de inversión en redes de distribución para garantizar un mejor servicio a los usuarios.
En la medida en que eso se dé y que haya una cultura de pago, de no fraude a la energía, las empresas pueden hacer inversión en las redes de distribución y prestar un servicio de calidad.
¿Están preparadas las condiciones comerciales para que se integre esta energía renovable al sistema?
Desde hace tres años o más se han venido promoviendo las energías limpias, las fotovoltaicas, la eólica se ha venido promoviendo, y ya vamos en 8 % de la capacidad instalada en plantas de energía solar y eólica. Son plantas que están entrando y que ya empiezan a ser parte importante de la capacidad instalada de generación en el país, y esperamos que sea más. Esperamos más proyectos de generación solar porque es una generación que es amigable con el ambiente.
Pero tiene la desventaja de que no es una energía firme. La energía solar es aproximadamente seis horas, pero sí contribuye a la matriz energética y esperamos que se desarrollen en el país más proyectos de generación solar.
¿Qué temáticas se abordarán en el congreso?
Vamos a tener un experto que nos va a hablar del cambio climático, sus efectos, por qué se genera, qué efectos tiene en la energía eléctrica. Este es nuestro congreso número 31 y tiene la particularidad de que está orientado a lo del fenómeno de El Niño. Vamos a tener unas conferencias de política pública y regulación.
Habrá un experto que nos va a contar cómo puede ser la solución en la expansión futura de la generación de la industria en Colombia: ¿hacia dónde la debemos orientar? ¿Cómo la debemos orientar?
Hay un tema importante que es la inteligencia artificial. Vamos a traer a un experto, Marc Vidal, quien es economista y va a analizar cómo pueden la inteligencia artificial y la transformación digital impactar en los mercados de energía.
También vamos a tener una participación de la CREG en una conferencia que seguramente también tiene expectativa. Nos interesa conocer y saber qué está pensando esa entidad, y cómo también va a afrontar seguramente este fenómeno y qué resoluciones vienen en camino.
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Este congreso se va a desarrollar del 14 al 16 de octubre. El evento reúne a generadores, comercializadores, distribuidores, transmisores de energía, y seguramente, almacenamiento. Van a surgir muchas ideas y se seguirán desarrollando nuevos negocios.