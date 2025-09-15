La Universidad de La Sabana ahora impulsará el arte y la cultura a través de su teatro

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Universidad de La Sabana sellaron una alianza para enriquecer la vida cultural de Bogotá y la región Sabana Centro, creando una plataforma para el acceso a espectáculos artísticos y para la formación de nuevos públicos: Teatro UniSabana.
Esta unión suma la trayectoria y el reconocimiento del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en programación, producción y gestión artística, con la vocación humanista y la proyección social de la Universidad de La Sabana. Estas dos instituciones impulsarán la creación de experiencias artísticas y la consolidación del campus de Chía de la Universidad, uno de los recintos educativos más biodiversos del país, como escenario para el disfrute del arte y la cultura en la región.
Como punto de partida de esta alianza, que se concreta en la oferta Teatro UniSabana, el público podrá disfrutar de ‘Piaf’ el 20 de septiembre, a las 6 p. m., un espectáculo escrito e interpretado por Christine Bovill, que rinde homenaje a la legendaria Édith Piaf y que ha conquistado la crítica internacional con su emotiva interpretación y excelencia artística.
Esta función marcará el inicio de una programación diseñada para emocionar, inspirar y conectar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía con el poder de las artes escénicas.
“Nos emociona compartir conocimiento y experiencia con una institución que tiene en su ADN la formación de talento y el compromiso social”, destacó Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor.
Por su parte, Rolando Roncancio Rachid, rector de la Universidad de La Sabana, afirmó: “Esta alianza representa una oportunidad única para fomentar el humanismo que inspira nuestro proyecto educativo, desde la promoción del arte y la cultura. Al unirnos con el Teatro Mayor, un referente latinoamericano en gestión cultural y transformación social, la Universidad reafirma su papel como fuerza poderosa para inspirar desde la educación, construir ciudadanía y fomentar el desarrollo regional”.
Las boletas están disponibles en www.TuBoleta.com