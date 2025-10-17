Desde el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informaron la emisión de una nueva moneda conmemorativa en homenaje al bicentenario del Diario Oficial El Peruano, uno de los medios de comunicación más representativos en la historia del país. La iniciativa fue anunciada mediante la Circular N.º 0018-2025-BCRP, publicada en el propio diario, y contempla una edición limitada de 5.000 unidades destinadas principalmente a coleccionistas y aficionados a la numismática.
La moneda será acuñada en calidad proof, una de las más finas en la fabricación de piezas numismáticas, y presentará canto estriado. Su lanzamiento forma parte del programa conmemorativo del BCRP, que busca rendir tributo a momentos y entidades significativas de la historia nacional a través de monedas de colección de alta calidad y detallado valor artístico.
El homenaje adquiere especial relevancia por los 200 años de existencia del diario El Peruano, fundado por Simón Bolívar el 22 de octubre de 1825, apenas diez meses después de la Batalla de Ayacucho. Su primera edición, titulada El Peruano Independiente, tuvo como propósito servir de órgano oficial para difundir las disposiciones del gobierno, las leyes, resoluciones y otros documentos de interés público. Desde entonces, el medio ha desempeñado un papel esencial en la comunicación institucional del Estado y en la preservación de la memoria jurídica e histórica del Perú.
¿Qué características tendrá la moneda conmemorativa en Perú?
La nueva pieza tendrá una denominación de 1 sol y será elaborada en plata de ley 0.925. Su peso será equivalente a una onza troy (31,1 gramos) y su diámetro alcanzará los 37 milímetros. Además, contará con acabados de alta precisión que resaltan tanto su valor simbólico como su atractivo visual.
Recomendado: El peso colombiano fue la moneda más revaluada en América Latina durante agosto
El diseño de la moneda busca reflejar la evolución del periodismo peruano a lo largo de dos siglos, integrando elementos que representan el tránsito de la prensa impresa hacia la era digital. En una de sus caras se observa una composición simbólica que combina un linotipo antiguo —símbolo de la prensa tradicional— con una tableta digital, ícono de la modernidad y la transformación tecnológica que caracteriza al periodismo contemporáneo.
En la parte superior de la moneda se encuentra el Escudo Nacional del Perú, junto con el nombre del diario El Peruano y la inscripción “200 años”, en alusión a su aniversario. El reverso conserva los rasgos característicos del Banco Central de Reserva, institución encargada de la emisión monetaria y de la promoción de la cultura numismática en el país.