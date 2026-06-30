Las compañías que lideran el centro-oriente colombiano

La Electrificadora de Santander (ESSA) encabezó la lista de empresas más grandes de la región centro-oriente tras registrar una facturación de $2,14 billones en 2025. En términos de ganancias, la empresa de servicios públicos cerró el año con un acumulado de $269.427 millones.
De acuerdo con el reporte de las 10.000 empresas presentado por la Superintendencia de Sociedades, las 566 compañías de esta región que entraron en el ranking registraron ingresos operacionales por $59,5 billones, así como $3,5 billones correspondientes a utilidades.
En la segunda posición del escalafón se ubicó Cens, del Grupo EPM, con ingresos por $1,44 billones. La empresa de energía, además, despidió el 2025 con una utilidad neta por $123.146 millones.
El tercer puesto se lo llevó Red Cárnica. El frigorífico reportó una facturación de $1,23 billones y, según los datos de la Supersociedades, pérdidas por $25.513 millones.
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La constructora Marval, por su parte, escaló al cuarto lugar por $1,21 billones en ingresos operacionales y ganancias por $245.208 millones; mientras que la empresa proveedora y distribuidora de medicamentos Unidrogas se posicionó en el quinto escalón con $1,10 billones en facturación y $23.371 millones en utilidades.
A continuación aparece la Empresa de Energía de Boyacá con $1,07 billones, así como $237.274 millones en ganancias. En la séptima posición se ubicó Agropecuaria Aliar, también con una facturación de $1,07 billones y pérdidas por $23.671 millones.
El octavo lugar lo ocupó el operador logístico farmacéutico Ramédicas con $949.735 millones en facturación y $49.779 millones en ganancias.
El ‘top’ 10 del listado de empresas de centro-oriente lo cerraron Ecodiesel Colombia y Huevos Kikes. La primera con $925.516 millones en ingresos y $64.447 millones en ganancias, y la segunda con $921.592 millones y pérdidas por $3.900 millones.
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