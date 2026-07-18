EPM, Enel e Isagen concentran más de la mitad del mercado de generación eléctrica en Colombia

Empresas Públicas de Medellín (EPM), Enel e Isagen concentran 54,5 % de la capacidad eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, es decir, de la red eléctrica. Lo anterior significa que estas compañías lideran el mercado de generación de energía en Colombia.
Las otras compañías que siguen en el listado son Celsia, AES, Tebsa, Gecelca, Termoflores, Termocandelaria, Urrá, Termotasajero, entre otras. Los datos de la Superintendencia de Servicios revelaron que los 15 principales agentes generadores representan cerca de 90 % del total de la capacidad de generación.
En cuanto a los departamentos que concentran la generación de energía, en primer lugar se ubica Antioquia, seguida de Cundinamarca, Atlántico, Valle del Cauca, Boyacá y Santander. Antioquia y Cundinamarca concentran la producción de energía hidráulica, es decir, la que se genera a través del agua, mientras que Atlántico combina generación con gas y fuentes solares.
Por su parte, en Boyacá y Santander también predomina la energía hidráulica, aunque al primer departamento se le suman fuentes de combustibles, mientras que el segundo también cuenta con generación a gas.
Según los datos de la Superintendencia de Servicios, Colombia tiene sus mayores aportes de generación en fuentes hidráulicas, con 57,1 %. Le siguen la energía solar (15,6 %), el gas (15,2 %), el carbón (7,3 %), los combustibles (3,6 %), la biomasa y el biogás (1 %) y la energía eólica (0,42 %).
La entidad manifestó que un fenómeno de El Niño, es decir, un periodo de altas temperaturas, podría afectar el sistema energético, ya que el país depende en gran medida de las fuentes hidráulicas, lo que lo pondría en riesgo de desabastecimiento. Lo anterior se debe a que el nivel de los embalses disminuye, y con ello, se limita la capacidad de generación y la oferta de energía.
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De esta forma, la entidad enfatizó la necesidad de contar con una matriz energética diversificada. Es decir, que la generación de electricidad no dependa únicamente del agua, sino que incorpore una mayor participación de otras fuentes de energía para satisfacer la demanda del mercado.