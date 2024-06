Las tareas de la ANH para destrabar los proyectos de gas natural en el offshore

- Publicidad -

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, en el Foro de Sostenibilidad de la ACP, expuso las tareas que la entidad está liderando para poder destrabar los proyectos de gas natural en el offshore (costa afuera) colombiano.

“Es un poco redimir el tiempo, que lo estamos haciendo ahora también desde la CREG: porque vemos que, en los últimos casi seis años, en el momento en el que se descubrieron los yacimientos -por ejemplo, en 2017 en el offshore-, muchos de los temas regulatorios no se sacaron adelante”, indicó Velandia.

Y, añadió, “hoy las mesas de trabajo que tenemos permanentemente con Ecopetrol, Shell, Anadarko, Petrobras, estamos redimiendo el tiempo, pese a que no se hicieron las tareas en estos últimos seis años, desde que se descubrieron los yacimientos para mirar las actividades desde el punto de vista regulatorio”.

Orlando Velandia recordó que, en materia de gas, no se maneja el mismo criterio para la cuantificación de las reservas.

“Esto depende mucho de los contratos que se tengan firmados para hacer la cuantificación. Todos tenemos la expectativa de los importantes recursos que hemos descubierto en el mar Caribe, pero hay unos temas regulatorios en los que, infortunadamente, no se estaba avanzando”, indicó el experto.

Recomendado: ¿Qué viene para Orca? Pozo de Ecopetrol clave para el desarrollo del gas offshore en Colombia

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Velandia mencionó que “ya no es tiempo de simplemente mirar atrás”, lo que se necesita es avanzar en mesas de trabajo con las compañías que han hecho los descubrimientos y que tienen interés en rápidamente desarrollarlos.

Esto tiene que ver, según el vocero de la ANH, con viabilizar esos posibles contratos para que ya se puedan firmar -lo que ellos llaman contratos virtuales- y así se destrabe la producción e incorporación de reservas de este energético.

“Para salir de la situación de ‘yo no declaro la comercialización de esos campos, no los incorporo porque no tengo los contratos. Y no tengo los contratos porque no tengo las medidas regulatorias que lo permiten’. Nadie sin reglas de juego firma un contrato”, manifestó el presidente de la Agencia.

Por tal razón, la ANH busca los mecanismos para avanzar en desenredar la situación y que las empresas productoras puedan tener un panorama claro que deriven en la materialización de los contratos. “Y ahí sí poder cuantificar ya unos recursos que los llevemos a reservas”.

Entre tanto, el presidente de la ANH expuso la necesidad de tener medidas regulatorias que se tienen que tomar en materia de transporte. “¿Cómo vamos a hacer? Porque el gas está allá, pero ¿cómo lo traemos al continente? Esto implica medidas en las que estamos trabajando con Ecopetrol y Cenit para desentrabar estos temas”.

Se espera que, en los próximos días, se tengan las disposiciones para solucionar los vacíos regulatorios.