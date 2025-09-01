A través de una comunicación a sus lectores, María Elvira Bonilla, la directora general de Las2Orillas, anunció que el medio iniciará un proceso de diversificación del negocio.
“Durante más de doce años hemos caminado junto a ustedes, siendo un medio dé comunicación responsable, independiente y profundamente comprometido con el país”, introdujo la directiva.
En este tiempo, agregó, “hemos consolidado una audiencia fiel y crítica, que confía en nuestro trabajo y que nos ha permitido ser un referente nacional en la construcción de información, opinión y de ciudadanía, pilares básicos en una democracia”.
Dicho lo anterior, se espera que Las2Orillas de un nuevo paso adelante. “Queremos que esta comunidad que hemos construido juntos pueda ser aprovechada de manera positiva por microempresarios, medianas empresas, grandes marcas, agencias de publicidad, de relaciones públicas y de marketing”.
“Nuestro propósito es claro: abrir un espacio donde la comunicación, la información y la creatividad se conviertan en motores de progreso”, expuso.
Bajo esa premisa, Las2Orillas empezará a ofrecer soluciones en redes sociales para conectar de manera directa con las audiencias y web, potencializando la visibilidad y el posicionamiento digital, y el trabajo periodístico “con el sello de calidad y credibilidad que siempre nos ha caracterizado”.
“Esta nueva etapa lo asumimos con la misma seriedad y responsabilidad que nos ha caracterizado desde el inicio. Queremos invitar a todos -empresas, agencias y emprendedores— a sumarse a este camino, a confiar en nosotros como un aliado estratégico que los apoyará, respaldará y asesorará en cada etapa”.
Así ha sido la historia de Las2Orillas
Las2Orillas es un medio de comunicación digital colombiano que nació en 2013 con una propuesta de periodismo independiente, abierto y plural. Fue fundado por un grupo de periodistas e intelectuales, entre ellos María Elvira Bonilla, León Valencia y Fernando Ramírez, con la idea de crear un espacio que recogiera voces diversas del país y sirviera como plataforma para la opinión y el debate público.
Su nombre alude a las “dos orillas” de la sociedad colombiana, tanto en lo político como en lo social, buscando tender puentes entre sectores con visiones opuestas.
“En Las2Orillas creemos que el progreso es colectivo. Por eso, este anuncio no es solo nuestro, también es suyo. Es una invitación abierta a trabajar juntos por un país con más oportunidades, más crecimiento y más historias que contar”, finalizó Bonilla.