LinkU Capital Summit 2026: expertos dejan claves para aprovechar las señales del mercado al momento de invertir

Empezó este 5 de octubre en el Country Club Ejecutivos, Medellín, el LinkU Capital Summit 2026, el cual se extenderá hasta mañana 6 de octubre, dos días para entender cómo se mueve el capital en Latinoamérica, con Valora Analitik como medio aliado.
El primer panel, llamado Contexto macroeconómico/tributario/comercial global, regional, local y su incidencia en las decisiones de inversión, estuvo moderado por Nicolás Rodríguez, director de inversiones de la ACI Medellín, con la participación de Munir Jalil, director de investigaciones económicas de BTG Pactual Colombia; Luis Felipe Molina, director de asesoría de inversiones en Credicorp Capital; y Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA.
En lo anterior, los voceros compartieron claves y señales para que sean aprovechadas por los inversionistas para leer el mercado.
Específicamente, el socio de Serrano Marínez CMA hizo énfasis en el aprovechamiento de los saldos y la planeación tributaria. “Es una cosa muy sencilla pero que la familia a veces no conoce, al asesor financiero se le pasa y al revisor se le pasa, y nos damos cuenta al próximo año en abril cuando se nos esté olvidando la declaración de renta”.
Explicó que hoy todas las entidades tienen estructuras para garantizar que los rendimientos sean radicados en personas naturales, que tienen la posibilidad de aprovechar el componente inflacionario y que puedan seguir utilizando ese beneficio fiscal.
“Podemos hacer una planeación fiscal absolutamente por la cita, pero las decisiones de inversión deben de ser tomadas con los mismos”.
Por su parte, el director de investigaciones económicas de BTG Pactual Colombia destacó el no caer en las tasas altas.
“Es el momento de estructurar portafolios pensando, uno, en la capacidad de repago de renta fija que tiene el país. Yo le saco jugo, pero más adelante empiezo a irme a renta fija de tasas, de renta fija de corto plazo, largo plazo y empezar a construir”.
Finalmente, el director de asesoría de inversiones en Credicorp Capital habló sobre la dependencia del Gobierno, el cual, considera, no se debe hacer.
“No podemos depender de los Gobiernos. Ponemos esta inversión dependiendo del largo plazo de lo que pueda decir a esa misma inversión. Eso sería lo más grave”.