Lista obra en megavía que conecta a Cauca y Valle del Cauca: permitirá recorridos de menos de 15 minutos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la entrada en operación de una nueva calzada de 6,5 kilómetros entre Jamundí, en el Valle del Cauca, y la Ye de Villa Rica, en Cauca. La obra hace parte de la Unidad Funcional 4 de la Nueva Malla Vial del Valle y busca aumentar la capacidad de este corredor estratégico para la conexión entre el suroccidente del país y Cali.
La intervención permitirá contar con una segunda calzada en este tramo de la vía, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de movilidad y a reducir la presión que actualmente soporta la Avenida Panamericana, particularmente en los desplazamientos hacia el sur del país.
De acuerdo con la información entregada sobre el proyecto, por este corredor circulan más de 39.000 vehículos cada día. Con la entrada en servicio de la nueva infraestructura, el recorrido entre el Valle del Cauca y Cauca por este sector podrá realizarse en menos de 15 minutos.
Puente Guillermo Valencia hace parte de las obras
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Entre las estructuras construidas en esta unidad funcional se encuentra el puente metálico Guillermo Valencia, ubicado sobre el río Cauca. La estructura tiene una longitud de 120 metros y constituye uno de los componentes de la intervención que conecta a Jamundí con la Ye de Villa Rica.
Además de los 6,5 kilómetros de segunda calzada, el proyecto incluyó la intervención de 15,56 kilómetros del corredor existente entre estos dos puntos. En este tramo se realizaron trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, renovación de la señalización y demarcación vial, así como la instalación de sistemas inteligentes de transporte.
Las obras también contemplan acciones relacionadas con los compromisos adquiridos durante el proceso de consulta previa con los consejos comunitarios de Quebrada La Tabla, Territorio y Paz, además de los corregimientos de El Paso de La Bolsa y La Ventura.
Estas actuaciones están vinculadas con las obligaciones previstas en la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la Resolución 1317 del 28 de junio de 2024.
Nueva Malla Vial del Valle contempla 310 kilómetros de intervención
La Unidad Funcional 4 forma parte de un proyecto de mayor alcance. Actualmente, la Nueva Malla Vial del Valle registra un avance de 72,66 % y contempla la intervención de 310 kilómetros de infraestructura vial.
El proyecto comprende corredores ubicados en Buga, Palmira, Yumbo, Jamundí y Cali, en el Valle del Cauca, además de Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Dentro del alcance general se encuentran 12,5 kilómetros de nuevas segundas calzadas y 300,36 kilómetros de obras de mejoramiento y rehabilitación. También se proyecta la construcción de 21 puentes peatonales y seis cruces semaforizados.
A esto se suman actividades de mantenimiento y operación de ciclorrutas, así como adecuaciones de iluminación en diferentes sectores del corredor.