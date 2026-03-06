Impuestos en Colombia Noticias Actuales de la DIAN Últimas noticias de tecnología

Lo que se sabe del ataque informático en plataforma de agendamiento de citas de la DIAN

Aunque el sistema virtual de agendamiento se encuentra temporalmente deshabilitado, los 56 puntos de contacto de la DIAN en todo el país operan con normalidad.

La DIAN confirmó que las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas Foto: Contraloría.

A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó de un incidente externo de ciberseguridad en el sistema de agendamiento de citas. Si bien el ataque informático involucró el acceso no autorizado a datos personales de los usuarios, la entidad aclaró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada.

Tras una verificación, la DIAN también confirmó que las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas y que la prestación del servicio continúa sin afectaciones. 

De acuerdo con la entidad, una vez detectada la situación, se deshabilitaron los servicios comprometidos y se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad, “adoptando medidas para contener el evento, salvaguardar la información y prevenir nuevos accesos no autorizados”.

Así mismo, señaló que está trabajando con el proveedor tecnológico para realizar los ajustes que permitan el restablecimiento seguro del servicio. Esto se realizará a través de análisis de registros, pruebas de seguridad, evaluación de comportamiento de los sistemas y el refuerzo de la protección de los servicios informáticos involucrados.

DIAN
La DIAN denunció ante la Fiscalía los hechos registradosFoto: Contraloría.

Reporte a la Fiscalía

Tras el ataque, la DIAN denunció ante la Fiscalía los hechos registrados para que se adelanten las investigaciones del caso por el presunto delito de extorsión y demás conductas penales asociadas al ciberataque.

“Este incidente corresponde a un ataque cibernético externo, frente al cual la entidad ha actuado con responsabilidad institucional, activando los mecanismos técnicos, administrativos y legales necesarios para proteger la información pública y contribuir a la investigación de los hechos”, indicó la entidad.

