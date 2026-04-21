Opinión | Por qué la longevidad es el mayor activo financiero del siglo XXI

Por: Oswaldo Restrepo. Md
El mercado global sufre una preocupante miopía demográfica. Mientras los fondos de Venture Capital y las juntas directivas invierten billones persiguiendo la atención de adolescentes para venderles zapatillas en ecosistemas virtuales, están ignorando la mayor reasignación de capital de nuestra historia. La verdadera disrupción de este siglo no ocurre en el metaverso ni en la inteligencia artificial generativa; está ocurriendo, silenciosa e inevitablemente, en nuestra biología.
Estamos frente a un segmento poblacional, los mayores de 60 años, que hoy concentra más del 70 % de la liquidez del planeta. Sin embargo, el ecosistema empresarial insiste en tratarlos como un problema de salud pública o un pasivo pensional, en lugar de verlos como lo que realmente son: el motor de consumo más poderoso, estable y con mayor potencial de crecimiento de las próximas tres décadas. Quienes ignoren esta realidad no están siendo prudentes con su capital, simplemente operan a ciegas.
La brecha del billón de dólares y la crisis del Healthspan
Quienes llevamos décadas en la práctica médica vemos un fenómeno que las hojas de cálculo financieras tradicionales no terminan de dimensionar. Durante el último siglo, la ciencia logró un milagro innegable: extendió nuestro Lifespan (la cantidad de años que vivimos). Pero el mercado ha fracasado estrepitosamente en alargar nuestro Healthspan (los años que vivimos libres de enfermedad y dependencia).
Esa brecha entre los años ganados y la calidad de esos años es, sin exagerar, la mayor falla de mercado de nuestra era. Y donde hay una falla de mercado masiva, hay una oportunidad económica sin precedentes.
El cuerpo y el cerebro humano enfrentan el reto de operar por 90 o 100 años en un entorno para el cual no fueron diseñados evolutivamente. La sarcopenia (pérdida de masa muscular), los cambios en el microbioma y el desafío de mantener la neuroplasticidad no son simples diagnósticos de consultorio; son los nuevos factores que dictarán el comportamiento del consumidor, las curvas de demanda y la viabilidad de industrias enteras.
El “PIB Plateado” no pide caridad, exige innovación de alto margen
A este fenómeno se le conoce como la Economía Plateada (Silver Economy), y es urgente que dejemos de asociarlo exclusivamente con bastones, medicamentos paliativos y residencias de reposo. Estamos hablando de un mercado gigantesco que demanda una reinvención total de la oferta para un adulto mayor activo, conectado y aspiracional.
Los números son incontestables. Si sumamos todo lo que consumen y gastan los adultos mayores a nivel global, este segmento representa hoy un PIB Agregado de aproximadamente US$17 billones (Trillions). Si la generación plateada fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China.
Más impresionante aún es la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de este sector, que se sitúa por encima del 7,5 %. Estamos ante un mercado que no solo es inmenso hoy, sino que se proyecta que alcance los US$27 billones para el año 2050.
El motor biológico que impulsa estas cifras es innegable: hoy hay aproximadamente 1.200 millones de personas mayores de 60 años, y para 2050 esa cifra se disparará a 2.100 millones. El mundo está envejeciendo tres veces más rápido de lo que crece su población total.
El mapa del tesoro sectorial
Este “PIB Plateado” no se distribuye de forma uniforme. Abre océanos azules para quienes sepan leer la tendencia biológica. Los principales nichos de inversión hoy se encuentran en:
- Salud preventiva, medicina de estilo de vida y de resiliencia y clínicas de longevidad: Un mercado de US$1,3 billones. Aquí entra la verdadera reestructuración del Healthspan que demanda el consumidor maduro.
- Inmobiliario Wellness y Senior Living: US$1.1 billones. Vivienda que integra tecnología preventiva, adaptaciones ergonómicas y bienestar social para evitar el aislamiento.
- Servicios Financieros Adaptados: US$1 billón. Urgencia por productos de desacumulación patrimonial, hipotecas inversas y seguros diseñados para vidas de 100 años.
- Ocio y Turismo Silver: US$800.000 millones. Experiencias con propósito, bienestar y alta adaptabilidad.
La nueva clase de activo
La longevidad ha dejado de ser un asunto que se discute en voz baja en los pasillos de los hospitales para sentarse en la cabecera de las mesas de inversión de las principales bancas y corporaciones. Entender cómo envejece la población no es un ejercicio de responsabilidad social corporativa ni de filantropía; es un ejercicio de supervivencia empresarial.
En un mundo donde vivir 100 años será la norma y no la excepción, la biología humana se ha convertido en la nueva clase de activo. La pregunta que todo CEO, inversionista o emprendedor debe hacerse esta semana no es cuántos años espera vivir, sino si su portafolio y su modelo de negocio están envejeciendo con gracia, o si quedarán obsoletos ante el tsunami plateado que ya tocó la costa.