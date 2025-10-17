Los Ángeles Dodgers, la franquicia de US$6.900 millones que está a un paso de la Serie Mundial 

Los Ángeles Dodgers, una de las franquicias más valiosas del béisbol, se encuentran a una victoria de asegurar su cupo en la Serie Mundial. El equipo lidera la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) por 3-0 ante los Cerveceros de Milwaukee, tras imponerse 3-1 este jueves.
El éxito deportivo de los Dodgers se sustenta en una sólida base financiera. La franquicia de Los Ángeles está valorada en US$6.900 millones, según el más reciente reporte de Forbes. Esta cifra la posiciona como la segunda más valiosa de toda la Major League Baseball (MLB), solo por detrás de los Yankees de Nueva York, valorados en US$7.550 millones.
El desempeño del equipo en el cuarto juego de la serie fue impulsado por su inversión en talento. El lanzador Tyler Glasnow dominó desde la lomita, cediendo solo una carrera en 5,2 entradas y ponchando a ocho.
Ofensivamente, el japonés Shohei Ohtani anotó una carrera, iniciando el encuentro con un triple, mientras que Mookie Betts y Tommy Edman remolcaron una vuelta cada uno. Ohtani venía de una racha de solo tres hits en sus 29 turnos al bate previos.
El equipo de Los Ángeles busca el bicampeonato en el «Clásico de Otoño» y se enfrentará de nuevo a los Cerveceros en el Doger Stadium, en el que se espera un posible juego de barrida.
Una inversión de US$1.065 Millones en Ohtani y Betts
La capacidad financiera de los Dodgers se refleja en los contratos de sus jugadores estelares. El japonés Shohei Ohtani, firmado en 2024, tiene el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas: US$700 millones por 10 años.
Aunque la mayor parte de este pago está diferida, Ohtani figura como el beisbolista mejor pagado de la MLB en ingresos totales (salario más patrocinios), alcanzando los US$85,3 millones, según Forbes.
Junto a Ohtani, Mookie Betts, otro de los líderes del equipo, posee un contrato de US$365 millones por 12 años, firmado en 2020. Sumando la inversión contractual de Ohtani y Betts, los Dodgers tienen en su nómina una cifra de US$1.065 millones en dos jugadores, demostrando el nivel de capital que el club está dispuesto a inyectar para lograr títulos.
A modo de comparación, los Azulejos de Toronto, que buscan el boleto a la Serie Mundial en la Liga Americana, fueron valorados en US$2.150 millones en marzo de 2025, menos de un tercio del valor de la franquicia de Los Ángeles.
Los Dodgers ya lograron un campeonato en este milenio, en el año 2020, y ahora, con la plantilla y el respaldo financiero actual, buscan el bicampeonato.