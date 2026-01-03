Como es habitual, Forbes publicó su lista anual de multimillonarios del mundo, que en 2025 se destacó por un récord particular: 3.028 personas figuran en esta edición, es decir, el escalafón se amplió 247 posiciones más que el año anterior.
De acuerdo con el medio, la fortuna conjunta de los magnates que integran este listado totaliza US$16,1 billones, lo que no solo son US$2 billones que hace un año, sino que es “más que el PIB de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China”.
Países que concentran la riqueza
La clasificación de Forbes muestra que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de multimillonarios incluidos en esta categoría. En total, logró sumar 902 ciudadanos multimillonarios en la lista, con un patrimonio neto récord de US$6,8 billones.
El segundo lugar lo ocupa China, con 450 y una riqueza conjunta de US$1,7 billones. En este caso, el gigante asiático aún está por debajo de superar su récord de 495 que se integraron en el listado en 2023 y cuyo ajuste respondió a la crisis inmobiliaria que atravesó el país en los últimos años.
La tercera posición la mantiene India, con 205 multimillonarios y una fortuna combinada cercana a los US$941.000 millones.
Alemania se ubica en el cuarto puesto con 171 multimillonarios en la lista de este año, cuya fortuna asciende a US$793.000 millones, unos 150.000 millones más que en 2024.
Según el listado de Forbes, en total, 78 países y territorios tendrán al menos un ciudadano multimillonario en 2025. Aquí también se incluyen Rusia (140), Canadá (76), Italia (74), Hong Kong (66), Brasil (56) y Reino Unido (55).
El ‘top’ 10 de naciones de los multimillonarios
- Estados Unidos: 902 multimillonarios / patrimonio neto de US$ 6,8 billones.
- China: 450 multimillonarios / patrimonio neto de US$1,7 billones.
- India: 205 multimillonarios / patrimonio neto de US$941.000 millones.
- Alemania: 171 multimillonarios / patrimonio neto de US$793.000 millones.
- Rusia: 140 multimillonarios / patrimonio neto de US$580.000 millones.
- Canadá: 76 multimillonarios / patrimonio neto de US$359.000 millones.
- Italia: 74 multimillonarios / patrimonio neto de US$339.000 millones.
- Hong Kong: 66 multimillonarios / patrimonio neto de US$335.000 millones.
- Brasil: 56 multimillonarios / patrimonio neto de US$212.000 millones.
10. Reino Unido: 55 multimillonarios / patrimonio neto de US$238.000 millones.