los países de origen de los extranjeros que aterrizan a Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe de Perspectivas de Migración Internacional, en el que se evidencia una caída del 4 % en el número de entradas permanentes a los países que integran este grupo. En total, se reportaron 6,2 millones de ingresos permanentes.
En el caso del territorio nacional, el reporte destaca que, según la autoridad de control migratorio, en 2024 se expidieron 53.283 cédulas de extranjería. De estas, 20 % corresponden a ciudadanos provenientes de Venezuela, el 13 % de Estados Unidos, el 8 % de Ecuador, el 5 % de México y el 5 % de Perú.
El documento de la OCDE también resalta que el número de solicitantes de asilo en Colombia aumentó un 22 %, hasta alcanzar alrededor de 7.100. De esa cifra, se evidenció que la mayoría de solicitudes vienen de Venezuela (6.400), Cuba (300) y Ecuador (89).
De igual forma, los datos muestran que en 2024 el país recibió 5.500 nuevos inmigrantes con permisos de residencia de más de 12 meses. De los cuales, el 39,4 % fueron migrantes laborales, el 12,5 % eran miembros de familia y el 37,9 % arribo al territorio por motivos educativos.
En ese contexto, el país se posicionó como el cuarto país de origen con más migrantes en este grupo de naciones.
En el otro lado de la moneda, el reporte de la Organización señala que la emigración de ciudadanos colombianos hacia países de la OCDE aumentó un 3 % en 2023, hasta llegar a 227.000. Aproximadamente el 75 % de este grupo migró a España, el 12 % a Estados Unidos y el 3 % a Alemania.
Movimiento de extranjeros
Las adquisiciones de nacionalidad por naturalización en los países de la OCDE alcanzaron niveles históricamente altos en 2024, situándose cerca de los tres millones. La entidad señala que los dos países con un mayor incremento fueron Alemania, que concedió la nacionalidad a 290.000 residentes extranjeros, y el Reino Unido, que lo hizo con 270.000.
Por otro lado, el número de nuevos solicitantes de asilo en los países de la OCDE continuó en aumento y alcanzó en 2024 su nivel más alto desde que se tiene registro.
En total, se presentaron 3,1 millones de nuevas solicitudes, un 13 % más que en 2023. Aunque en algunos países esta cifra se redujo, los niveles se mantuvieron relativamente altos. De hecho, Venezuela, Colombia y Siria se consolidaron como los principales países de origen de los solicitantes.
