EE. UU. advierte sobre elecciones en Colombia: podría no reconocer resultados si hay irregularidades

Desde Estados Unidos lanzaron un mensaje para las próximas elecciones presidenciales de Colombia. El senador Bernie Moreno dijo que Washington podría no reconocer los resultados si se presentan irregularidades.
Moreno es una de las voces más cercanas del presidente Donald Trump y viajará a Colombia junto a otros legisladores estadounidenses para actuar como observador internacional.
“Si llegase a haber constreñimiento o intimidación, Estados Unidos podría no reconocer las elecciones como justas y libres”, dijo el senador.
Además, aseguró que el resultado debe quedar exclusivamente “en manos de la gente de Colombia”, insistiendo en que los colombianos son quienes deben decidir el futuro político del país.
Según el Consejo Nacional Electoral hay más de 9.200 testigos electorales en el exterior acreditados para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Ellos tendrán la responsabilidad de ejercer la vigilancia y el control de la jornada electoral en las 3.670 mesas de votación ubicadas en las 67 sedes diplomáticas habilitadas.
Asimismo, fueron registrados 1.167 auditores de sistemas. Ellos verificarán y harán seguimiento a los procesos tecnológicos y plataformas utilizadas durante la contienda. Su labor es clave para garantizar la seguridad e integridad de la información electoral.
Cabe resaltar que esta será la jornada electoral con mayor presencia de misiones de observación electoral internacionales que ha acompañado los comicios en Colombia.