Economías de la OCDE muestran un crecimiento moderado y desigual en el primer trimestre de 2026

El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la OCDE experimentó un ligero repunte del 0,4 % durante el primer trimestre de 2026, superando el modesto 0,2 % del último trimestre de 2025.
Pese a esta mejora global, las cifras provisionales del organismo revelan un panorama mixto entre los 28 países miembros con datos disponibles: mientras que 20 economías lograron expandirse, seis sufrieron contracciones y dos permanecieron estancadas.
El impulso de las grandes potencias
Dentro del grupo del G7, el crecimiento se aceleró de manera notable en el Reino Unido y Estados Unidos. La economía británica pasó de un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025 a un 0,6 % en el primer trimestre de 2026, impulsada por el consumo privado y gubernamental.
Por su parte, Estados Unidos creció un 0,5 % (frente al 0,1 % previo), apoyado por el repunte de las exportaciones, la inversión y el gasto público.
Otras economías del G7 que mostraron signos positivos fueron Japón, que creció un 0,5 %, lo que muestra una mejora frente al 0,2 % del trimestre anterior, y Canadá, que se recuperó con un 0,4 % tras haber sufrido una contracción del 0,2 % a finales de 2025.
Primer trimestre de 2026 fue ligeramente mejor al de 2025
En términos anuales (comparando el primer trimestre de 2026 con el mismo periodo de 2025), el crecimiento de la OCDE subió levemente del 1,7 % al 1,8 %.
En este apartado, Estados Unidos lideró el G7 con un incremento anual del 2,7 %, una cifra superior al 2 % registrado un año antes. En contraste, el Reino Unido mostró una desaceleración anual al pasar del 1,8 % en el primer trimestre de 2025 al 1,1 % en la actualidad.
Sin embargo, no todos los países compartieron la tendencia al alza. Francia registró un crecimiento nulo (0,0%) tras haber crecido un 0,2 % el trimestre anterior, afectada por caídas en la inversión, las exportaciones y el consumo privado. Aunque, en términos anuales, la economía francesa mejoró su posición al alcanzar un 1,1 %, frente al 0,6 % de inicios de 2025.
En Italia, la economía se desaceleró hasta el 0,1 % (frente al 0,3 % previo) debido a una menor demanda interna. A nivel anual, Italia creció un 0,7 %, ligeramente por encima del 0,6 % de hace un año.
De la pujanza de Corea a la caída de Irlanda
Fuera del G7, Corea del Sur destacó con la tasa de crecimiento trimestral más alta de la OCDE, alcanzando un 1,7 %. Le siguieron Finlandia (0,9 %), así como Hungría y Suiza, ambos con un 0,8 %.
En el extremo opuesto, Irlanda registró la mayor contracción con un -2 %. México e Israel también enfrentaron resultados negativos, con una caída del -0,8 % en su actividad económica trimestral.
El bloque de la Unión Europea (27 países) mantuvo un crecimiento constante del 0,2 %, igualando su desempeño del cierre de 2025, aunque por debajo del 0,5 % que llegó a registrar a inicios del año pasado.
La Eurozona (21 países), en cambio, experimentó una leve ralentización, bajando del 0,2 % al 0,1 % trimestral, y situando su crecimiento anual en un 0,8 %, una cifra significativamente menor al 1,6 % que ostentaba en el primer trimestre de 2025.
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