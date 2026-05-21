CAF marca hito con la emisión de su mayor bono verde por 1.000 millones de euros

El CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, colocó esta semana un bono verde por 1.000 millones de euros con un plazo de siete años con una respuesta positiva en los mercados financieros.
Esta transacción representa el mayor bono verde emitido en la historia de la institución, lo que llevó al organismo a asegurar que esta operación consolida su posición como el banco verde de la región y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la financiación climática.
La demanda superó los 10.400 millones de euros, lo que resultó en una sobresuscripción de más de 10 veces. Este nivel de interés también marca un récord histórico para la CAF en el mercado de euros.
La colocación fue gestionada por los bancos BNP Paribas (quien actuó como coordinador del componente verde), Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank y Natixis.
Debido a la alta demanda, el margen de la operación se comprimió 7 puntos básicos durante su ejecución, pasando de MS+57 a MS+50. Esta cifra representa la mayor compresión registrada entre las emisiones de tipo SSA (Soberanos, Supras y Agencias) en euros del día y el nivel más ajustado para CAF en esta moneda desde el año 2018.
«Esta emisión refleja la confianza de los inversores globales en la solidez crediticia de CAF y el creciente apetito por instrumentos financieros que contribuyan al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
El vocero destacó que la extraordinaria demanda, la alta participación de inversores ESG y el margen más ajustado en euros en ocho años “son una muestra del reconocimiento del mercado a nuestro compromiso con la agenda verde y a la calidad de nuestro portafolio de proyectos climáticos».
Sobre el destino de los fondos
El objetivo primordial de esta emisión es captar recursos para financiar proyectos verdes que estén alineados con el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF 2025, el cual cuenta con una opinión favorable de Moody’s.
El capital recaudado se destinará específicamente a iniciativas en transporte limpio, adaptación al cambio climático, gestión sostenible del agua, eficiencia energética y protección de la biodiversidad.
La emisión atrajo a una base diversificada de inversores globales, destacando la fuerte participación de inversores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), quienes representaron el 47 % del libro asignado con 54 órdenes específicas de este perfil.
Geográficamente, la asignación se distribuyó en un 63 % en Europa, un 31 % en Asia y un 6 % en Medio Oriente y Norte de África. En cuanto al tipo de inversor, los bancos centrales e instituciones oficiales lideraron con un 51 %, seguidos por gestores de activos, fondos de pensiones y seguros con un 36 %, bancos con un 7 % y fondos de cobertura con un 6 %.
Díaz-Granados recordó que «hace poco más de cuatro años nos propusimos desde la CAF convertirnos en el banco verde de la región, varios hitos han sido alcanzados, hoy me alegra ver este: ¡emisión en euros para financiamiento verde con una demanda histórica!».
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