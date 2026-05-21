Holding peruano Credicorp reportó utilidad récord en primer trimestre; destacó crecimiento de Mibanco Colombia

Credicorp reportó resultados récord durante el primer trimestre de 2026, impulsados por el desempeño de sus negocios de banca universal, microfinanzas, seguros y gestión de inversiones.
El holding financiero, con presencia en Colombia a través de negocios como Credicorp Capital y Mibanco, registró una utilidad neta atribuible de S/ 2.063,2 millones, equivalentes a aproximadamente US$606 millones, con un crecimiento de 16,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
Además, la rentabilidad (ROE) llegó a 21,1 %, apoyada por un mayor crecimiento de colocaciones y mejoras en el margen financiero.
“Los resultados del primer trimestre se ubicaron en un máximo histórico, reflejo de la solidez de nuestro modelo de ingresos diversificado, la ejecución disciplinada en todos nuestros negocios y un entorno macroeconómico favorable”, afirmó Alejandro Pérez-Reyes, CFO de Credicorp.
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Desempeño en Colombia y expectativa
Uno de los negocios con mayor dinamismo para el grupo durante el trimestre fue Mibanco Colombia, cuya cartera creció 44,5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Según explicó Credicorp, este comportamiento estuvo impulsado por ajustes en mecanismos de originación, que se vienen implementando desde 2024, además de un entorno favorable para el sector microfinanciero.
La entidad también reportó una mejora en rentabilidad, alcanzando un ROE de 18,3 % durante el trimestre, además de avances en eficiencia y generación de ingresos por comisiones.
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En materia macroeconómica, Credicorp proyectó que la economía colombiana crecerá 2,5 % durante 2026.
Transformación digital
Durante la presentación a inversionistas, Credicorp destacó que la innovación y la inclusión financiera continúan siendo pilares estratégicos para el grupo.
Según Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, el portafolio de innovación ya representa el 9 % de los ingresos ajustados por riesgo, con la meta de alcanzar el 10 % al cierre de 2026.
El holding también resaltó el avance de su unidad digital, integrada por plataformas como Yape, la billetera digital más usada en Perú, junto con iO y Tenpo.