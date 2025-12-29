Credicorp adquirirá el 100 % de Helm Bank USA

El holding financiero Credicorp, de origen peruano, informó que su subsidiaria, el Banco de Crédito del Perú (BCP), suscribió un acuerdo para adquirir el 100 % de Helm Bank USA por US$180 millones,
Helm Bank USA reporta activos por más de US$1.100 millones
Helm Bank USA es un community bank constituido en el estado de Florida, con sucursales en Miami y Orlando, y enfocado en atender personas y empresas con actividad internacional. Al 30 de septiembre de 2025, la entidad contaba con US$1.141,8 millones en activos y US$106,8 millones en patrimonio neto.
De acuerdo con Credicorp, la transacción “fortalece la estrategia de mejorar sus capacidades transfronterizas para atender a sus clientes con actividad internacional” y busca responder a las crecientes necesidades de los clientes latinoamericanos en Estados Unidos.
“Esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.