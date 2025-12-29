La riqueza mundial continúa concentrándose en un grupo reducido de empresarios que lideran sectores clave como tecnología, comercio electrónico, inteligencia artificial, lujo y servicios financieros. De acuerdo con el ranking Real-Time Billionaires de Forbes, con corte al 26 de diciembre de 2025, las diez personas más ricas del planeta suman patrimonios que superan los US$2,7 billones.
Para poner la cifra en contexto, los US$2,7 billones que concentran las diez mayores fortunas del mundo equivalen a más del 60 % de los activos de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, que cerró 2024 con activos superiores a US$4,0 billones. Ese monto también es comparable al valor de mercado de Apple, una de las empresas más valiosas del planeta.
Estados Unidos mantiene un dominio casi total del listado, con nueve representantes, reflejo del peso de sus grandes compañías en la economía global. Europa solo aparece con Francia, impulsada por el negocio del lujo.
Top 10: las personas más ricas del mundo
- Elon Musk – Estados Unidos
US$746.700 millones
Tesla y SpaceX
Musk se mantiene como el hombre más rico del planeta, impulsado por sus negocios en vehículos eléctricos, exploración espacial e inteligencia artificial.
- Larry Page – Estados Unidos
US$257.600 millones
Cofundador de Alphabet, su fortuna está ligada al liderazgo del buscador más utilizado del mundo y al negocio de la publicidad digital.
- Larry Ellison – Estados Unidos
US$249.700 millones
Oracle
Ha fortalecido su patrimonio con el crecimiento del software empresarial y los servicios en la nube.
- Jeff Bezos (Estados Unidos)
US$243.900 millones
Amazon
Aunque ya no dirige Amazon, Bezos conserva una participación clave en la compañía y en el crecimiento de AWS.
- Sergey Brin – Estados Unidos
US$237.700 millones
Su riqueza está ligada a su participación en Alphabet, la matriz de Google.
- Mark Zuckerberg – Estados Unidos
US$228.100 millones
Meta
El creador de Facebook ha fortalecido su patrimonio con el repunte del negocio publicitario y el desarrollo de productos basados en inteligencia artificial.
- Bernard Arnault – Francia
US$191.500 millones
LVMH Louis Vuitton
Es el único europeo del top 10. Lidera el mayor conglomerado de lujo del mundo, con marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon.
- Jensen Huang – Estados Unidos
US$166.500 millones
Nvidia
Uno de los principales beneficiados del auge de la inteligencia artificial. Nvidia se consolidó como proveedor clave de chips a nivel global.
- Steve Ballmer – Estados Unidos
US$148.100 millones
Microsoft
ExCEO de Microsoft y uno de sus mayores accionistas, mantiene una de las fortunas más importantes del sector tecnológico.
- Warren Buffett – Estados Unidos
US$147.800 millones
Berkshire Hathaway
Buffett cierra el ranking con una fortuna concentrada en Berkshire Hathaway, el conglomerado con participación en sectores como seguros, energía y consumo.
Nueve de las diez mayores fortunas del planeta tienen su base en Estados Unidos. El predominio de empresarios estadounidenses en el ranking no es casual y está ligado al tamaño y alcance de sus compañías, especialmente en los sectores de tecnología y finanzas.
Los colombianos más ricos y su posición en el ranking global
Aunque Colombia no tiene representantes en el top 10 mundial, sí cuenta con empresarios que figuran en el ranking global de Forbes:
- David Vélez – Nubank
US$16.100 millones
Puesto global: #124
Fundador de Nubank y el colombiano mejor ubicado en el ranking, impulsado por el crecimiento del banco digital en América Latina.
- Jaime Gilinski
US$11.000 millones
Puesto global: #195
Empresario con inversiones en banca, alimentos y medios de comunicación.
- Luis Carlos Sarmiento Angulo
US$9.900 millones
Puesto global: #213
Principal accionista del Grupo Aval y una de las figuras más influyentes del sistema financiero colombiano.
- Beatriz Dávila de Santo Domingo
US$4.500 millones
Puesto global: #720
Integrante del Grupo Santo Domingo, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país.
El ranking de Forbes muestra que la mayor creación de riqueza sigue concentrándose en negocios de tecnología, servicios financieros y consumo, a través de compañías con escala global. También, muestra cómo el poder económico mundial continúa en manos de un número reducido de empresarios.