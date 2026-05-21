Dólar abre al alza y Colombia lidera fortalecimiento regional

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.720, reflejando la tendencia bajista que ha predominado en los últimos días.
Tras cerrar ayer en $3.717,11, la divisa se mantiene en una zona de consolidación, mientras el peso colombiano destaca frente a sus pares regionales al mostrar un fortalecimiento notable impulsado por factores técnicos y el alivio en las tensiones geopolíticas.
El índice DXY (que mide la fortaleza del dólar globalmente) se mantiene cerca de los 98 puntos, un nivel de soporte clave. A pesar de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron que los funcionarios contemplan mantener las tasas altas por más tiempo —e incluso subir más si la inflación no cede—, el mercado parece haber descontado este escenario restrictivo.
Mientras tanto, el petróleo Brent se mantiene en torno a los US$106,34, mostrando estabilidad después de las recientes fluctuaciones provocadas por los anuncios de paz entre Estados Unidos e Irán. Y el WTI escala 2,21 % hasta los US$100.
Recuperación económica moderada en el mundo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este jueves los datos agregados de crecimiento para el primer trimestre de 2026, revelando una ligera recuperación global pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo.
El PIB de los países de la OCDE aumentó un 0,4 % en el primer trimestre, una aceleración respecto al 0,2 % registrado en los últimos tres meses de 2025. De los 28 países con datos disponibles, 20 economías registraron crecimiento, 6 economías sufrieron contracciones (destacando Irlanda con un -2 %, seguida de Israel y México con -0,8 %) y 2 economías se mantuvieron sin cambios.
Desafíos fiscales y señales de riesgo en Colombia
El mercado local sigue muy atento a la sostenibilidad de la deuda pública. La reciente subasta de TCO del Ministerio de Hacienda dejó un sabor agridulce.
Se colocaron títulos de corto plazo (1 año) con una tasa de corte del 13,90 %, la cifra más alta desde 2011. Además, la demanda fue limitada (indicador de apenas 1,0), lo que refleja la cautela de los inversionistas ante el deterioro fiscal y la alta percepción de riesgo país.
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