Los poderosos grupos empresariales que competirán por la billonaria licitación para descontaminar el río Bogotá

La Alcaldía de Bogotá abrió la licitación para seleccionar al concesionario que financiará, construirá y operará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas que descontaminará el río Bogotá.
El proceso cuenta con cuatro firmas o grupos empresariales precalificados, que fueron invitados a presentar sus ofertas tras recibir la no objeción del Banco Mundial.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) indicó que los proponentes deberán presentar sus ofertas de acuerdo con los documentos del proceso y el cronograma establecido.
¿Cuáles son las firmas precalificadas para la PTAR Canoas?
Los cuatro proponentes habilitados para participar en la licitación son:
APCA Aguas Canoas, conformada por las empresas: Beijing Enterprises Water Group Limited, Shanghai Chengtou Sewage Treatment Co. Ltd. y China Harbour Engineering Co. Ltd., sucursal Colombia.
La segunda proponente es Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V. que se presenta como una empresa individual y no como un consorcio.
La tercera firma es Unión PTAR de la Sabana, compuesta por las empresas: Acciona Agua Colombia S.A.S. y Sacyr Concesiones Colombia Participadas I S.A.S.
El último consorcio es APCA PTAR Canoas, compuesto por Veolia Holding Colombia S.A. y Mitsui & Co. Infrastructure Solutions S.A. de C.V.
El concesionario seleccionado tendrá a su cargo la financiación, los estudios y diseños, la construcción de las unidades del proyecto y la gestión social y ambiental. También deberá asumir la puesta en marcha, estabilización, operación, mantenimiento y posterior reversión de la planta.
¿Qué impacto tendrá la PTAR Canoas?
La PTAR Canoas es una de las principales obras de saneamiento ambiental del país. Su objetivo es descontaminar la cuenca media del río Bogotá mediante el tratamiento del 70 % de las aguas residuales de la capital y del 100 % de las generadas en el casco urbano de Soacha.
Para 2035, la infraestructura permitirá tratar las aguas residuales de aproximadamente 6,5 millones de habitantes de Bogotá y Soacha.
Sin embargo, sus beneficios ambientales se extenderán a otros territorios. La mejora en la calidad del agua favorecerá a los municipios ubicados en la cuenca baja del río Bogotá y a las poblaciones asentadas a lo largo del río Magdalena, incluso hasta La Dorada.
En total, el proyecto tendría un impacto positivo sobre más de 9,6 millones de personas, equivalentes al 17 % de la población colombiana.
Además, la operación de la planta contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de los ríos Bogotá, Fucha, Tunjuelo y Soacha, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).