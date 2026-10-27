Entrevista | Oracle apunta a duplicar clientes en su data center en Colombia; consolidará operación con Centroamérica

A principios de octubre, Oracle anunció el relevo de su gerencia en Colombia, en un movimiento que pretende consolidar la operación con Centroamérica, con la intención de llevar a estos mercados el crecimiento que ha tenido el país.
En especial, se hará un énfasis en la profundización de servicios de inteligencia artificial para las empresas, con un foco en pequeñas y medianas compañías, que hoy suman la mayor proporción de negocios atendidos.
Este nuevo foco del gigante tecnológico para Colombia y otros siente país será “empezar a replicar el nivel de madurez que ya tenemos en el país hacia los demás territorios”, según dijo a Valora Analitik Juan Carlos Vega, gerente general de Oracle en Colombia y Centroamérica.
En el marco del Oracle AI World, que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos, el ejecutivo reconoció también que “hay muy buenas prácticas en Centroamérica y el Caribe que se pueden replicar en Colombia”, en sectores específicos como salud y educación.
Destacó, por ejemplo, que en Colombia “hay infinidad de casos en el sector público. Muchas entidades están trabajando con nosotros, administran sus operaciones con nuestras soluciones, tienen sus datos dentro de la región y ahora estamos haciendo un proceso de inteligencia artificial”.
Vega mencionó que el SENA es una de las entidades que más utiliza la región en Colombia, sin dejar de lado compañías del sector privado en sectores como retail y financiero.
Relacionado: Oracle invertirá US$1.000 millones para fortalecer su red de socios; América Latina y Colombia en el radar
Perspectivas de crecimiento en Colombia
En su nueva posición, Juan Carlos Vega explicó que su Región Oracle, es decir, su ecosistema de inteligencia artificial en Oracle en Bogotá tiene 1.000 clientes, de los cuales el 60 % son startups y pequeñas y medianas empresas. El resto corresponde a empresas medianas, grandes corporaciones y el sector público.
Hacia futuro, Vega reveló que trabajará en duplicar sus clientes que hoy están desplegados en esta nube pública en una ventana de entre dos y tres años.
“Es un modelo escalable que podemos trabajar y la verdad es que es viable”, teniendo en cuenta el crecimiento de las pymes en el país.
Teniendo en cuenta este comportamiento, resaltó que la multinacional quiere “seguir profundizando en la pequeña y mediana empresa. Con esta región y la inversión que estamos haciendo, Oracle busca democratizar la tecnología”.
En la práctica, la apuesta por pymes implica que “hoy una compañía grande o una pequeña tiene acceso a la misma tecnología. No hay ninguna diferencia. El servicio que ofrecemos a una gran institución financiera también se lo ofrecemos a una startup de finanzas o a una empresa industrial o de servicios”.
De igual manera, explicó que las capacidades de región en el país “son exactamente las mismas que tenemos en las regiones de otros países, como Estados Unidos”, por lo cual la consolidación regional permitirá desarrollar su ecosistema de servicios, en especial los relacionados con inteligencia artificial.
Acercamiento con Gobierno De La Espriella
Oracle participó en una iniciativa del Gobierno De La Espriella denominada Reinventando Colombia 2030, en la que representantes del sector público, empresas privadas y gremios discutieron proyectos para avanzar en la transformación tecnológica del Estado.
Juan Carlos Vega, gerente de Oracle para Colombia y Centroamérica, destacó que en el encuentro participaron ministerios interesados en desarrollar iniciativas para mejorar la experiencia de los ciudadanos y automatizar procesos y trámites gubernamentales.
“Hay unos retos del tema de cómo mejoramos la experiencia de los ciudadanos, cómo mejoramos el tema de la automatización de los procesos y de todos los trámites que tenemos”, explicó el ejecutivo en entrevista con Valora Analitik, en el marco del Oracle AI World, en Las Vegas, Estados Unidos.
Según Vega, la discusión también abordó cómo la tecnología puede acompañar la transformación del Gobierno. Para Oracle, este acercamiento abre la posibilidad de trabajar de manera más cercana con las entidades públicas y desarrollar iniciativas que contribuyan al avance tecnológico del país.
“Yo creo que ahí vamos a empezar a tener unos procesos mucho más cercanos y de impacto, porque al final nosotros como organización tenemos que acompañar a la economía colombiana y a Colombia para seguir desarrollándose desde la perspectiva privada y desde la perspectiva pública. Ese es un derrotero nuestro”, afirmó.
—