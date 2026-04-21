Magneto reunirá en Bogotá a presidentes de empresas y líderes de talento para debatir el futuro del empleo en Colombia

Magneto 365, plataforma líder de atracción de talento con inteligencia artificial en Colombia y Latam, anunció hoy el Innovation Summit, un evento para líderes de Talento Humano y Recursos Humanos que se realizará el jueves 28 de mayo de 2026 en Bogotá.
El encuentro reunirá a presidentes del sector empresarial colombiano en un panel de conversación directa con los directivos de Recursos Humanos de las empresas más importantes del país, en un espacio diseñado para abordar los retos estructurales del mercado laboral en la era de la inteligencia artificial.
Lo anterior tiene relación con que Colombia presenta hoy una paradoja inusual en su mercado laboral: la tasa de desempleo cerró 2025 en su nivel más bajo en más de dos décadas, mientras que simultáneamente el 69 % de las empresas reporta dificultades para encontrar los perfiles que necesita, según la Guía Salarial 2025 de Michael Page.
Expertos consideran que esta brecha entre oferta y demanda de talento calificado se agrava con una rotación laboral anual del 41 %, una de las más altas de la región, y con la aceleración tecnológica que redefine los perfiles más demandados en todos los sectores.
“El mercado laboral colombiano está en un punto de inflexión. Las empresas que sigan gestionando el talento con los modelos de hace cinco años enfrentarán costos crecientes de rotación, vacantes sin cubrir y una desventaja competitiva real. El Innovation Summit es el espacio para abrir esa conversación con honestidad, con los datos del mercado sobre la mesa”, explicó Alejandro Arango, cofundador de Magneto 365.
A estos indicadores se suma una señal de alerta sobre la experiencia de los candidatos: siete de cada 10 personas que participan en procesos de selección en Colombia los abandona antes de completarlos, citando tiempos de respuesta excesivos y falta de comunicación como las principales causas.
El dato revela que el problema no es únicamente de escasez de talento, sino también de procesos de atracción que no están a la altura de las expectativas del mercado.