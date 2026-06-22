Esta marca colombiana de artículos para el hogar planea agresiva expansión internacional; apunta a México y Ecuador

Grupo Ambiente, una firma colombiana que se especializa en artículos para el hogar a través de las marcas Ambiente Gourmet y Ambiente Living, avanza en un plan de expansión internacional que tiene como principales focos a Ecuador y México, mercados donde proyecta nuevas aperturas durante los próximos años.
La empresa reportó que en 2025 registró un crecimiento de 25 % y estima haber superado los $100.000 millones en ventas anuales, en medio de una estrategia de fortalecimiento de su presencia dentro y fuera de Colombia.
Uno de los principales hitos recientes de la compañía fue su llegada al mercado mexicano. Tras inaugurar su primera tienda Ambiente Gourmet en Polanco, Ciudad de México, la empresa ya trabaja en la adecuación de un segundo local, cuya apertura está prevista para marzo de 2026.
La meta de Grupo Ambiente es alcanzar 25 tiendas en México durante los próximos cinco años, de las cuales 20 corresponderían a Ambiente Gourmet y cinco a Ambiente Living.
Según explicó Patricia Vélez, CEO y fundadora de la compañía, el mercado mexicano se perfila como una plataforma para impulsar la expansión regional de la marca.
“México será la plataforma de lanzamiento para llegar a nuevos países de Latinoamérica”, afirmó la empresaria.
Ecuador y nuevos mercados en el radar
La expansión internacional de Grupo Ambiente comenzó en Ecuador durante 2024. Actualmente, la compañía opera cuatro tiendas en ese país y proyecta llegar a diez puntos de venta para 2028.
Además, la empresa identificó otros mercados potenciales para continuar su crecimiento en América Latina, entre ellos Panamá, Guatemala, Costa Rica y Perú.
La llegada a México se realizó mediante una alianza con la familia Chedraui, reconocida por su presencia en el comercio minorista de ese país.
Paralelamente a la expansión internacional, Grupo Ambiente prepara nuevas aperturas en el mercado colombiano.
La compañía proyecta fortalecer su presencia en ciudades como Ibagué, Sincelejo, Neiva, Pasto y Tunja durante 2026, como parte de una estrategia para ampliar su cobertura nacional.
Actualmente, la empresa cuenta con más de 60 tiendas propias en Colombia, entre ellas 15 establecimientos de gran formato enfocados en muebles y decoración y 45 especializados en artículos de mesa y cocina.
Además, tiene presencia en más de 100 puntos de venta a través de cadenas y grandes superficies, así como una red de 16 franquicias nacionales de Ambiente Living.