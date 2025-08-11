La marca David Lee, liderada por el diseñador colombiano del mismo nombre, llegó al canal de grandes superficies con una línea exclusiva de tablas para cocina y asados, disponible en Easy y Homecenter.
Con este hecho, la firma entra oficialmente al negocio del consumo masivo tras varios años de consolidación en el mercado de diseño artesanal.
La colección está compuesta por siete referencias de tablas que fueron desarrolladas para este canal.
“Realmente, es un paso muy importante para la marca, poder llegar a grandes superficies y entrar en el negocio de consumo masivo. Nos llevó unos años poder consolidar la marca a este nivel, porque la curva de aprendizaje no fue fácil, ya que estamos hablando de madera, que es un material vivo, y requiere de un mayor entendimiento”, señaló David Lee, diseñador y fundador de la marca.
Los ajustes en operación
Como resultado del ingreso a los nuevos canales, se espera un incremento inicial de 30 % en la producción, con la posibilidad de seguir ampliando la capacidad a medida que evolucione la operación en retail.
Para este nuevo mercado, la marca ajustó procesos de producción, empaque y logística para garantizar que los productos se destaquen en góndola y cumplan con los estándares del canal moderno.
De otro lado, cabe mencionar que las cadenas se encargarán de definir en qué ciudades se comercializará la línea, pero se espera cobertura nacional en todas aquellas donde haya presencia. Además, la marca proyecta incorporar nuevos productos y accesorios en esta categoría, con el objetivo de construir una oferta completa y diferenciada para el consumidor masivo.
“Es un reto muy interesante, ya que implicó generar nuevas estrategias productivas y logísticas, pero definitivamente, todo esto hace crecer la marca y volverla mucho más competitiva”, agregó.