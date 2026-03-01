María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela “en pocas semanas”

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, la líder opositora María Corina Machado reveló que planea regresar a Venezuela.
En su narración, mencionó que, además del encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado de ese país, también se ha reunido con 10 cancilleres, 17 senadores y 27 congresistas estadounidenses, 51 misiones diplomáticas y organismos como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de empresarios y líderes de los sectores energético, tecnológico y financiero.
A los mencionados les explicó el potencial que tiene su país, por lo que espera un “futuro luminoso”.
También se refirió a Trump, afirmando que la decisión de intervenir a Venezuela fue tomada “con visión y con coraje”.
En ese sentido, Machado dijo que abordará tres ejes para las próximas semanas. En primer lugar, consolidar la unidad política que arrancó con las primarias. De segundo, cerrar un acuerdo nacional con organizaciones políticas y sociales que garantice la gobernabilidad durante la transición. Finalmente, preparar lo que describió como “una nueva y gigantesca victoria electoral”.
Por último, agregó: “Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible”.