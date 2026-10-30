Más de 1.000 mujeres en Antioquia han conseguido empleo con este programa: ofrece incentivos a empresas que contraten

El programa Más Empleo para Mujeres en Antioquia, que lidera la Gobernación de Antioquia, alcanzó las 1.011 contrataciones, equivalentes al 50 % de la meta, que es generar 2.000 oportunidades laborales en las nueve subregiones del departamento.
La cifra fue revelada por el gobernador Andrés Julián Rendón durante el VI Simposio Internacional de Economía y Género, organizado por el Politécnico Grancolombiano.
“Invitamos a más empresas a sumarse a esta iniciativa y a acceder a incentivos de hasta el 100 % de los aportes a seguridad social y parafiscales a cargo del empleador por cada nuevo empleo generado para una mujer, según las condiciones del programa”, precisó Rendón.
Empleo para mujeres indígenas y mayores de 40 años
Econordeste, empresa que desarrolla actividades de gestión, recolección, transporte y tratamiento de residuos, con énfasis en el aprovechamiento de materiales reciclables para producir materias primas y productos como madera plástica, se convirtió en la primera compañía del Nordeste antioqueño en sumarse al programa.
“Una oportunidad de empleo puede transformar la vida de una mujer. Eso ocurre con las mujeres indígenas Embera Katio, las mujeres adultas de 40 años y las mujeres jóvenes vinculadas a Econordeste, una empresa que decidió contratarlas formalmente con todas las normativas de ley”, afirmó la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón.
Cabe resaltar que dicho proceso contó con el acompañamiento de Comfama.
“El servicio de empleo Comfama acompaña a las mujeres para entregarles herramientas de cara a su inserción laboral y a las empresas en el proceso de contratación. Con Econordeste logramos la contratación de 16 mujeres y se convierte en una empresa que no solo aporta en la economía y en la sostenibilidad ambiental del territorio, sino también aporta a la autonomía económica de las mujeres”, afirmó la responsable de Proyectos Empleo de Comfama, Soriany Gallego Duque.
Más Empleo para Mujeres en Antioquia es una estrategia liderada por la Gobernación, a través de la Secretaría de las Mujeres y en alianza con las cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco, que busca generar 2.000 empleos para mujeres en el departamento.
La iniciativa ofrece incentivos equivalentes al 100 % de los aportes a seguridad social y parafiscales a cargo del empleador por cada nuevo empleo generado para una mujer, conforme a las condiciones establecidas.
A través de esta iniciativa, se han contratado 602 mujeres jefas de hogar; además, 6.741 mujeres han recibido orientación laboral y 6.261 han participado en procesos de intermediación laboral. En total, 156 empresas se han vinculado al programa.